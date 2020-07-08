Экс-министр обороны Польши: США поставили Германию в очень затруднительное положение

Германия положила начало большому дорогостоящему проекту газопровода «Северный поток — 2» совместно с Россией, и сейчас она оказалась в затруднительной ситуации, говорит бывший министр национальной обороны Польши Ян Парыс. В беседе с Polskie Radio он объясняет, что, оказавшись под угрозой американских санкций, Германия попытается перетянуть на свою сторону страны ЕС, но на Польшу, которая особенно озабочена своей безопасностью, ей рассчитывать уж точно не стоит.

В ответ на угрозы со стороны Соединённых Штатов, которые рассматривают возможность введения новых болезненных санкций в отношении компаний и организаций, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер предлагает ввести санкции против США. Шрёдер, который в настоящее время заседает по поручению России в руководстве «Северного потока — 2» , заявил, что правительству Германии необходимо усилить давление в этом вопросе на уровне ЕС.

«Я не удивлён, что американцы выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2» и прибегают к угрозам в отношении Германии», — сказал в беседе с Polskie Radio бывший министр национальной обороны Польши Ян Парыс. «Германия положила начало большому дорогостоящему проекту совместно с Россией, и сейчас она оказалась в затруднительной ситуации», — добавил он.

В беседе с радиостанцией экс-министр рассказал, что на настоящий момент Германия пытается защитить себя, объясняя, что это чистой воды экономический проект. В свою очередь, американцы продолжают утверждать, что он имеет политическое значение и подрывает безопасность Европы — газопровод позволит России и далее прибегать к шантажу поставками газа, отметил бывший министр обороны.

Гость Polskie Radio также обратил внимание на намерение Германии привлечь другие страны Европейского союза для совместного отстаивания интересов газопровода «Северный поток — 2». «Но ведь ЕС никогда не участвовал в этом проекте, и я не вижу причин для того, чтобы другие страны поддержали этот частный проект. Это вопрос договоренностей самих инвесторов», — оценил Ян Парыс.

Бывший министр также подчеркнул факт, что Россия использует доходы от продажи газа для вооружения своей армии, снижая тем самым уровень безопасности всей Европы. «В этом вопросе Польша не заинтересована, потому что её интересует лишь обеспечение собственной безопасности», — резюмировал в беседе с Polskie Radio Ян Парыс.