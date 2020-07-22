Welt: Помпео в Дании надеется помешать «Северному потоку — 2» во что бы то ни стало

Госсекретарь США Майк Помпео отправился в Данию с щекотливой миссией: Вашингтон намерен во что бы то ни стало воспрепятствовать завершению «Северного потока — 2». Однако Москва и Берлин твёрдо намерены достроить газопровод, и решающий поединок у берегов Германии становится всё ближе, пишет немецкая газета Die Welt.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео отправился в Копенгаген с щекотливой миссией — во что бы то ни стало помешать завершению «Северного потока — 2», пишет немецкая газета Die Welt.

В среду Помпео встречается в Дании с премьер-министром страны Метте Фредериксен и её коллегой Йеппе Кофодом, чтобы обсудить длинный список проблем, таких, как пандемия коронавируса, Китай и Гонконг, а также ситуация в Арктике. Кофод поспешил ещё в преддверии этой встречи подчеркнуть, что США — близкий друг Дании и её ближайший союзник.

Однако заявленная позиция ещё должна найти подтверждение во время встречи, отмечает издание. Потому что в гармонии, о которой говорит Кофод, есть своя ложка дёгтя: ненавистный для Помпео газопровод «Северный поток — 2» проходит через датские воды, и две недели назад энергетическое агентство страны дало зелёный свет на продолжение его укладки. Эту вызывающую множество споров тему в Копенгагене обойти не удастся.

Как напоминает немецкая газета, американцы месяцами грозят воспрепятствовать завершению строительства газопровода, финансируемого Россией и такими европейскими энергетическими компаниями, как Shell, Uniper, OMV и немецкая Wintershall. С точки зрения Помпео, в случае с обеими ветками «Северного потока» речь идёт не о коммерческом проекте, а о «ключевом инструменте Кремля, чтобы использовать в своих целях сильную зависимость Европы от российского энергетического экспорта».

США критикуют «Северный поток — 2» за то, что он якобы подрывает трансатлантическую безопасность, однако в ведомстве канцлера и в Федеральном союзе немецкой промышленности на это смотрят иначе, подчёркивает Die Welt. Канцлер Ангела Меркель в начале июля заявила, что завершить проект — «правильно».

«Решающий поединок на Балтийском море приближается», — пишет немецкая газета. Уже сейчас против продолжения строительства действуют экстерриториальные санкции США, которые в конце прошлого года привели к отзыву швейцарского судна, занимавшегося укладкой труб, причём процесс был прерван всего в 120 км от немецкого побережья. Неделю назад Вашингтон грозил новыми санкциями компаниям, которые «помогают» России завершить строительство газопровода. Это предостережение неявно касалось не только строительных фирм, как было до сих пор, но также и инвесторов, поясняет издание.

Глава Федерального союза немецкой промышленности Йоахим Ланг потребовал «ясной дипломатической реакции» на угрозы Помпео и назвал экстерриториальные санкции нарушающими международное право. В заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса по этому поводу было сказано: «Европейская энергетическая политика осуществляется в Европе, а не в Вашингтоне». Таким образом, Берлин ясно отвергает экстерриториальные санкции.

Для России американские санкции и вовсе являются «незаконными» и представляют собой «чистой воды протекционизм», о чём недавно сообщил в интервью немецкой газете Handelsblatt российский министр энергетики Александр Новак. США хотят навязать европейцам свой сжиженный газ. Ещё во время визита Ангелы Меркель в Москву в январе российский президент Владимир Путин заверил её в том, что Газпром намерен довести строительство газопровода до конца, несмотря на американские угрозы.

Однако пока работы на дне Балтийского моря вблизи датского острова Борнхольм не ведутся, отмечается в статье. Вероятно, Россия сможет снова продолжить строительство в сентябре, потому что технических препятствий для этого больше не будет. Как подчёркивает автор статьи, Газпром подготовился — уже более двух месяцев возле острова Рюген стоит на якоре «Академик Черский», который должен вести укладку труб. Причём это современное российское судно неоднократно меняло маршрут и обошло Африку так, чтобы избежать возможного перекрытия Суэцкого канала в связи с возможными санкциями.

Более того, на случай, если «Академику Черскому» не разрешили бы начать работы из-за риска санкций, Газпром позаботился о том, чтобы в Балтийское море для подстраховки прибыло другое приспособленное к укладке труб судно — «Фортуна». В идеальной ситуации Газпром сможет использовать для завершения недостающего участка газопровода сразу два судна. В этом случае достроить «Северный поток — 2» получится быстрее. Возможно даже, как обещал Путин, до конца текущего года, полагает журналист издания. И Майку Помпео это наверняка не понравится, заключает Die Welt.