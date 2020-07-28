Telepolis предлагает разрешить конфликт из-за «Северного потока — 2» на трибуне ООН

Если США примут санкции против европейских предприятий, задействованных в строительстве «Северного потока — 2», на них нельзя отвечать зеркальными мерами, пишет Telepolis. Это лишь ускорит разрушение международного права. Вместо этого необходимо вынести обсуждение проблемы на более широкий форум в ООН, запросив от Международного суда консультативное заключение по этому вопросу.

Ещё до начала строительства газопровода «Северный поток — 2» американцы дали чётко понять, что приложат все возможные усилия для того, чтобы не допустить реализации проекта, пишет Telepolis. Сначала они задействовали для этого свои дипломатические каналы и СМИ. США пытались воздействовать на послушных им политиков в Еврокомиссии, Европарламенте и тех странах — членах ЕС, которые уже годами раздувают «химеру российской угрозы». Теперь же Вашингтон «закрутил гайки сильнее».

В Белом доме собираются задействовать закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», чтобы наказать европейские предприятия, задействованные в строительстве трубопровода. Эти штрафные меры — очевидное нарушение международного права, потому речь идёт об экстерриториальном применении национального закона, отмечает Telepolis. США делают то же самое, что делали и в ситуации с Ираном. Такой подход эффективен исключительно из-за той роли, которую американский доллар играет в мировой финансовой системе. Говоря проще, это обычный «шантаж», объясняет автор статьи.

Для того чтобы ему противостоять, необходимо установить чёткие границы для вмешательства во внутренние дела страны, продолжает издание. И официально Берлин, конечно же, осудил действия США, но этого недостаточно. Ведь в случае, если преступник, требуя денег, угрожает вам пистолетом, уговоры не помогут. Американцы пытаются заменить международное право «правом сильного». И с момента развала Советского Союза эти попытки предпринимаются всё чаще, отмечает автор.

На санкции США нельзя отвечать зеркальными мерами, ведь это только ускорит разрушение международного права, советует Telepolis. Ответ на вопрос «Как действовать?» скрывается в Хартии ООН, а именно в 96 статье, в которой говорится, что «Генеральная ассамблея или Совет Безопасности могут запрашивать от Международного суда консультативные заключения по любому юридическому вопросу». Именно это и нужно сделать Берлину, чтобы вынести обсуждение проблемы на более широкий форум.

Сотрудничество Германии и России в энергетической сфере — это, несомненно, одно из звеньев на пути к созданию евразийского экономического пространства, что впоследствии неизбежно приведёт к возникновению новой архитектуры безопасности. Если это произойдёт, то получится, что многолетняя борьба англо-американцев за «Мировой остров»* была напрасной.

Вот что важно для США, а желание продавать европейцам свой сжиженный природный газ носит вторичный характер, считает автор. Эту тему глава Белого дома Дональд Трамп использует скорее в предвыборных целях. Для Москвы же «Северный поток — 2» важен как с геополитической, так и экономической точки зрения. В связи с этим Россия как постоянный член Совбеза ООН могла бы предложить задействовать статью 96 Хартии ООН.

* Ключевое понятие в геополитической концепции Хэлфорда Маккиндера, под которым подразумевается территория Евразии и Африки (прим. ИноТВ).