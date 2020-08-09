SZ: «Северный поток — 2» стал центром противостояния между США и Германией

Последние километры «Северного потока — 2» стали объектом противостояния между Берлином и Вашингтоном, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Угрозы американских сенаторов в адрес европейских фирм возмутили политиков Германии, призывающих защитить свои компании от методов «Дикого Запада», а некоторые даже увидели в таком агрессивном вмешательстве во внутренние дела Европы объявление экономической войны.

Никакой пощады не будет — трое американских сенаторов ясно дали понять это в своём письме руководству паромного порта в Заснице, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Никаких исключений в знак доброй воли: порт на немецком острове Рюген рискует своим «финансовым выживанием».

Как отмечает издание, на фоне последнего обострения конфликтной ситуации вокруг «Северного потока — 2» дело начинает приобретать серьёзный оборот. США пытаются воспрепятствовать проекту с 2017 года. Вашингтон, как сказано в послании сенаторов Республиканской партии, видит в газопроводе «тяжёлую угрозу европейской энергобезопасности и американской национальной безопасности». Санкции в отношении проекта уже имели определённый эффект.

Так, голландская фирма Allseas с центральным офисом в Швейцарии незадолго до Рождества отозвала свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря, отреагировав таким образом на угрозу санкций со стороны США. После этого Россия отправила для прокладки труб свои собственные суда — «Академика Черского» и «Фортуну». Последние два месяца «Академик Черский» стоит на якоре в Мукране, «Фортуна» в начале июля переместилась оттуда в Росток. Именно на эти суда теперь нацелились американские сенаторы со своими угрозами, поясняет немецкая газета.

Американская сторона грозится ввести санкции против компаний, снабжающих и обслуживающих эти суда или каким-либо иным образом участвующих в процессе прокладки газопровода. Администрации и руководителям порта больше нельзя будет въезжать в США. Всё состояние фирмы может быть заморожено, включая все транзакции, осуществляемые через американскую финансовую систему.

Американские фирмы после этого не будут ни импортировать, ни экспортировать товары через порт, ни страховать суда, которые этим занимаются. «Вы уничтожите состояние своих пайщиков и точно получите претензии от своих акционеров на миллиардные суммы», — угрожают республиканцы.

Однако порт находится не в частном владении: он на 90% принадлежит городу Засницу и ещё на 10% — земле Мекленбург-Передняя Померания. Министерство экономики Германии сразу решительно выступило против любого рода экстерриториальных санкций, которые нарушают международное право: «Особенно в нынешние времена коронавирусного кризиса не время закручивать спираль конфликта и грозить дальнейшими санкциями».

Представитель зелёных и эксперт по внешней политике Юрген Триттин с возмущением отреагировал на действия США. Он назвал этот шаг «объявлением экономической войны». В беседе с немецкими журналистами Триттин подчеркнул: «Дурная привычка американских писем с угрозами в адрес немецких компаний возобладала». Угрозы незаконны по европейскому и международному праву. «Вмешательство в суверенитет Германии и Европейского союза достигло невиданной агрессивности, которую нельзя оставлять без ответа, — настаивает немецкий политик. — Компании, которые занимаются этим проектом, нуждаются в защите от методов Вашингтона в стиле Дикого Запада».

Таким образом, спор вокруг последних километров газопровода превратился в перетягивание каната между Берлином и Вашингтоном, пишет немецкая газета. Из 2360 км труб осталось проложить всего 160 км, преимущественно вдоль датского острова Борнхольм. Первоначально предполагалось, что газопровод будет завершён уже к концу 2019 года.

Недавно американские министры пригласили представителей различных компаний, участвующих в реализации проекта, на видеоконференцию, чтобы указать им на возможные санкционные риски. До сих пор в газопровод было вложено около €9,5 млрд, в том числе со стороны энергетических концернов половины Европы. На данный момент в проекте участвуют около 120 компаний со всей Европы, подчёркивает Süddeutsche Zeitung.