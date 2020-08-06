Эксперт Polskie Radio: если «Северный поток — 2» станет для России обузой, она проиграет гонку вооружений

Полностью остановить строительство российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2» нереально, уверен польский политолог Ежи Таргальский. В беседе с Polskie Radio он предлагает другой вариант «наказания» России: надо довести до такой ситуации, при которой газопровод стал бы настолько весомой финансовой обузой для России, чтобы она была вынуждена серьёзно сократить расходы на оборону.

Глава польского антимонопольного регулятора UOKiK Томаш Хрустный оштрафовал российский государственный концерн «Газпром» на сумму $57 млн «за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2», пишет Polskie Radio. Радиостанция отмечает, что несмотря на угрозу американских санкций и жёсткой критики Польши, Украины и Прибалтики, Германия продолжает поддерживать строительство российско-немецкого газопровода, работы над которым пока приостановлены. В целом осталось проложить около 150 км газопровода недалеко от Борнхольма.

Польский политолог Ежи Таргальский уверен, что в настоящий момент более реально увеличить расходы российского проекта, нежели полностью его заблокировать. «Строительство «Северного потока — 2» навсегда остановить уже, наверное, не представляется возможным», — констатировал он. Поэтому, по мнению эксперта, увеличение затрат российской стороны, связанных со строительством газопровода, может оказаться самым действенным оружием.

«Можно настолько увеличить его стоимость, что этот проект станет обузой для России», — объяснил Таргальский. «Дополнительные расходы повлекут за собой снижение уровня бюджета на армию, модернизацию и на разработку новых типов вооружений. При таком развитии событий Россия вполне сможет проиграть в гонке вооружений», — резюмировал он в беседе с Polskie Radio.