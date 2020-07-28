Корреспондент: Украина и Польша объединяются против «Северного потока — 2»

Польша и Украина договорились приложить максимум усилий, чтобы не допустить реализации газопровода «Северный поток — 2». Как передаёт «Корреспондент», главы МИД двух стран Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович на встрече в Варшаве заявили, что строительство российского газопровода несёт угрозу энергетической безопасности всей Европы.
Главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович договорились приложить максимум усилий, чтобы не допустить реализации «Северного потока — 2». Как пишет «Корреспондент», об этом сообщил пресс-центр украинского дипведомства.
«Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности всей Европы, и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации», — указано в сообщении.
Также стороны на встрече в Варшаве отдельно обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы.
«Кулеба и Чапутович согласились развивать прошлогодний трёхсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения», — информировала пресс-служба МИД Украины.
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