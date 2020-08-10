DWN: «глубокий символизм» — США бьют газовыми санкциями по избирательному округу Меркель

В санкционных угрозах США из-за «Северного потока — 2» кроется «глубокий символизм», считает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Немецкий порт, руководителей которого американцы запугивают запретом на въезд в свою страну, а также заморозкой активов, выбран не случайно. Дело в том, что он находится в округе, где в 1990 году нынешнюю канцлера Германии Ангелу Меркель выбрали депутатом бундестага.

Из-за «Северного потока — 2» американцы пригрозили санкциями немецкому порту Засниц-Мукран в Балтийском море, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Нужно дать решительный ответ на эти попытки шантажа», — заявила премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Шлезвиг.

Руководитель фракции Социал-демократической партии Германии Карстен Шнайдер заявил, что Германия не должна позволять обращаться с собой как с «вассальным государством». Член партии зелёных Юрген Триттин назвал угрозы США «объявлением экономической войны».

Американцы угрожают руководителям и акционерам паромного порта в Заснице запретом на въезд в США, а также заморозкой любых активов на своей территории, рассказывает издание. Если Белый дом реализует свои угрозы, это станет первым случаем, когда американские штрафные меры будут приняты напрямую против немецкого предприятия, отмечает автор статьи.

Более того санкции несут в себе «глубокий символизм», считает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Дело в том, что порт находится прямо в избирательном округе Меркель. Именно здесь в 1990 году нынешняя глава ФРГ была выбрана в депутаты бундестага. Тот, кто знает, как Вашингтон «играет во власть», понимает, что символизм — это «альфа и омега американской политики».