TVP Info: в Польше сожалеют, что ЕС встаёт на сторону «Газпрома» по вопросу «Северного потока — 2»

Правительство Польши считает, что строительство «Северного потока — 2» несомненно служит доказательством отсутствия европейской солидарности в контексте энергетической безопасности, сообщает TVP Info. Именно поэтому евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский сразу начал бить тревогу после того, как ЕС поддержал не только Германию, но косвенно Россию и сам «Газпром».
«Еврокомиссия встаёт на сторону России, «Газпрома» и Германии по вопросу санкций США в отношении «Северного потока —2»», — написал в Twitter евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский. Политик опубликовал документ, в котором Брюссель ссылается на позицию Вашингтона. «Европейский Союз выступает против применения санкций в отношении компаний из ЕС, которые ведут легальную деятельность в соответствии с законодательством ЕС», — говорится в заявлении. В нём подчёркивается, что Брюссель не признает внешние санкции третьих стран и расценивает их как противоречащие международному праву.
TVP Info напоминает, что в июле Госдепартамент США продлил санкции в соответствии с законом CAATSA ( Закон о противодействии врагам Америки посредством санкций. —ИноТВ), что в результате может нанести существенный ущерб немецким компаниям, инвестирующим в «Северный поток —2».
Польский портал также рассказывает, что «Северный поток — 2» стал одной из главных тем последнего разговора премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с госсекретарем США Майком Помпео. Моравецкий выразил удовлетворение недавним решением правительства США в плане санкций США в отношении компаний, принимающих участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
«Правительство Польши считает, что строительство этого газопровода (...) является доказательством отсутствия европейской солидарности в контексте энергетической безопасности. Мы рады, что американское правительство понимает, что «Северный поток — 2» стал бы опасным исключением в плане обеспечения гарантий энергетической безопасности в Европе», — сказал пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер.
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