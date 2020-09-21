Bloomberg: в торговой войне США с Китаем цифры на стороне Пекин

Попытка Дональда Трампа помешать уверенному движению Китая к господству в мировой экономике, похоже, потерпела крах — экономическая статистика говорит о том, что победителем в начатой президентом США торговой войне окажется КНР, пишет Bloomberg. Как подчёркивает корреспондент агентства, пытаясь ослабить экономические связи между Америкой и Поднебесной, Трамп лишь подтолкнул Пекин к импортозамещению, которое, по всей видимости, пошло китайской экономике на пользу.

В пятницу продолжающаяся уже четыре года кампания Дональда Трампа по сопротивлению Китаю вышла на новый уровень — в этот день его администрация распорядилась запретить гражданам страны скачивать китайские приложения WeChat и TikTok, пишет Bloomberg. Между тем, как констатирует обозреватель агентства, итоги глобальной торговой войны между КНР и США, начавшейся вскоре после инаугурации Трампа, фактически уже подведены — и КНР почти по всем значимым показателям опережает Америку.

Так, если изучить внешнеторговый баланс — а именно его Трамп, по всей видимости, считает главным критерием успешности для собственных попыток заставить Китай играть в международной торговле по правилам, — выходит, что положительное сальдо торгового баланса КНР в торговле с момента вступления Трампа в должность выросло почти на 25%, подчёркивается в материале Bloomberg. При этом Китай даже близко не подошёл к целевым показателям по наращиванию импорта американских товаров согласно американо-китайскому соглашению, которое было заключено между странами по результатам торговых переговоров, отмечается в статье.

Нельзя не обратить внимание и на быстрое возвращение китайского ВВП к росту, что стало результатом гораздо более эффективного реагирования на пандемию коронавируса со стороны китайского руководства, продолжает обозреватель Bloomberg. Как полагают американские аналитики, Китай — единственная из 48 крупнейших экономик, где ВВП по результатам второго квартала 2020 года оказался выше, чем по итогам 2019-го; в свою очередь, в Соединённых Штатах, которые занимают первые места в мире по числу заражённых Covid-19 и смертности от коронавирусной инфекции, экономика в том же втором квартале сократилась на 9,5% — или на 32,9% в годовом исчислении, что является худшим для страны падением с сороковых годов прошлого века.

С некоторых пор на подъём пошла и китайская валюта — курс юаня растёт уже восемь недель кряду, что является самым долгим периодом роста для него с февраля 2018 года, и в китайские облигации, которые по-прежнему остаются доходными, вкладывают средства со всего мира, пишет автор. Тем временем доллар продолжает слабеть, напоминает журналист.

За броскими показателями не так заметны более глубокие тенденции в промышленности — а они опять-таки работают на Китай, помогая Пекину наращивать свою долю мирового рынка на фоне экономических последствий карантинных мер, вводившихся по всему миру для борьбы с коронавирусом, подчёркивает автор. По данным Bloomberg, Поднебесная поставляет всё больше высокотехнологичной продукции, в которой некогда доминировал немецкий производитель, включая высококачественные тоннелепроходческие комплексы, трубопроводную арматуру и насосы для ветрогенераторов. «Китайские фирмы окажутся на первом месте, это лишь вопрос времени», — прокомментировал ситуацию в интервью агентству исполнительный директор по внешнеэкономической деятельности Союза машиностроителей Германии Ульрих Акерманн.

Посягательства Трампа против WeChat и TikTok — не более чем попытка отвлечь внимание: для того, чтобы снизить риск, который представляют для нацбезопасности США китайские компании, получающие доступ к личным данным американцев, есть гораздо более эффективные пути, убеждён журналист Bloomberg. Кроме того, громя китайские технические корпорации, Вашингтон сможет разве что замедлить движение Пекина к доминирующей позиции в мировой экономие XXI века, но уж точно его не остановит, считает он.

К примеру, если взять гонку за разработкой аккумуляторных батарей, которые называют «ключом к будущему» транспортного, оборонного и многих других секторов, Китай к 2025 году будет иметь достаточно мощностей для производства аккумуляторов общей мощностью до 1,1 ТВт⋅ч — то есть, в два раза больше, чем у всех остальных стран мира вместе взятых, подчёркивает автор. Однако администрация Трампа, как поведала Bloomberg глава компании оператора станций для зарядки электромобилей EVgo и бывшая заместитель министра энергетики США Кэти Зой, реагирует на это весьма «инертно».

Пытаясь ослабить взаимосвязанность экономик США и Китая, Трамп в итоге лишь подтолкнул Поднебесную к большей самостоятельности: по данным Bloomberg, именно такая стратегия будет установлена в следующем пятилетнем плане, который будет принят на съезде ЦК КПК в следующем месяце. Этот новый экономический курс официально называют политикой «двойной циркуляции», подразумевая внешние и внутренние факторы роста китайской экономики. По мнению экономиста Алисии Гарсия-Херреро, данная политика по сути является курсом на импортозамещение и сводится к тому, что Пекин будет пытаться сократить зависимость от импорта, в особенности в секторе производственного оборудования высокого класса.

В случае победы на предстоящих выборах соперника Трампа Джо Байдена, новая администрация скорее всего будет бороться против Китая теми же «старомодными» методами, предполагает обозреватель Bloomberg. Как полагает бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик, бывший вице-президент сможет достичь более ощутимых результатов, если будет помнить, что внешняя политика должна начинаться дома, и что если Вашингтон сосредоточится на внутренних проблемах, включая здравоохранение, иммиграцию и «инклюзивный» экономический рост, он сможет вернуть симпатию союзников и обозначить свою лидерскую роль. «На такой новой основе сотрудничества США и их партнёры смогут занять более выгодное положение для того, чтобы разобраться с двумя более глобальными вопросами, касающимися будущего свободных стран и конкуренции с Китаем», — цитирует Зеллика автор.