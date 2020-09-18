N-TV: США усилят свой флот для глобальной конкуренции с Китаем

В Вашингтоне намерены увеличить численность своих ВМС и модернизировать их, пишет N-TV, ссылаясь на заявление министра обороны США Марка Эспера. Как отметил Эспер, усиление флота необходимо для гарантирования превосходства над Китаем, являющимся главной угрозой безопасности США.
США намереваются модернизировать и укрупнить свои ВМС, пишет N-TV. Согласно предложению американского министра обороны Марка Эспера, в последующие десятилетия численность флота США должна составить 355 кораблей, вместо нынешних 293. Что касается модернизации, то она означает принятие на вооружение «автономных» кораблей, подлодок и беспилотников.
Отмечается, что на увеличение и модернизацию ВМС до 2045 года будут потрачены десятки миллиардов долларов. План состоит в том, чтобы гарантировать превосходство американского флота над китайским. В одной из своих недавних речей Марк Эспер подчеркнул, что Китай является главной угрозой безопасности США.
Согласно недавно опубликованному Пентагоном отчёту, КНР обладает крупнейшими ВМС в мире, пишет N-TV. Китайский флот насчитывает 350 кораблей и подводных лодок. При этом Эспер отметил, что китайским ВМС не хватает боевой мощи и технологий.
Эспер также заявил, что основным местом действия для ВМС США является индо-тихоокеанский регион, поскольку он является узлом мировой торговли и эпицентром глобальной конкуренции с КНР. Как отмечает N-TV, в этой части света Китай высказывает свои территориальные притязания в Южно-Китайском море. В США запросы Пекина воспринимают как незаконные, неоднократно посылая в регион свои военные силы.
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