Всё выше, выше и выше — Bloomberg о новом авианосце США, расходы на строительство которого могут пробить бюджетный потолок

Несмотря на обещания ВМС США, траты на строительство нового авианосца «Джон Кеннеди» могут превысить допущенный конгрессом лимит в $11,4 млрд., пишет Bloomberg со ссылкой на новый доклад ведомства. В этом случае Пентагону, вероятно, придётся вновь убеждать законодателей в необходимости увеличить бюджет проекта, считает издание.

ВМС США обещали больше не допускать перерасход бюджета после того, как авианосец нового класса «Джеральд Форд» обошёлся казне в рекордные $13,3 млрд. Но теперь цена за второй аналогичный корабль «Джон Кеннеди» ползёт вверх, пишет Bloomberg.

Стоимость работ судостроительной компании Huntington Ingalls Industries, которое было поручено проектирование и постройка «Кеннеди», увеличилась до $3,58 млрд. Это на 7% больше, чем предусматривал заключённый в 2015 году контракт, поясняет издание.

Это подтверждает предыдущие предупреждения о том, что траты на полностью укомплектованный боевой корабль могут превысить установленный конгрессом предел в размере $11,4 млрд. И если верить полученному Bloomberg отчёту ВМС США, отчасти проблема связана с низкой производительностью труда подрядчика.

Увеличение расходов также объясняется улучшением боевых возможностей судна и опытом, который был получен после недавних проблем во время морских испытаний «Джеральда Форда». Кроме того, дополнительные средства пришлось потратить на то, чтобы выполнить указание конгресса, который потребовал, чтобы к середине 2025 года на борту «Кеннеди» могли размещаться истребители F-35, рассказал изданию представитель ВМС США Дэнни Эрнандес.

Ожидается, что «Джон Кеннеди» поступит на службу в 2024 году. Но авторы доклада ВМС США предупреждают, что если «если текущие показатели затрат сохранятся, то бюджет будет исчерпан до завершения» авианосца. В результате Минобороны, возможно, придётся убеждать законодателей повысить потолок затрат, которые среди прочего учитывают установку на корабле реактора, спасательных и радарных систем, обращает внимание издание.

Ранее стоимость «Форда» резко возросла из-за технических проблем с боевыми системами. С 2008 года затраты на него увеличились на $2,8 млрд. к недовольству конгресса. Между тем ВМС США необходимо сохранить поддержку законодателей и общества, если они хотят получить финансирование и достичь цели по созданию флота в 355 кораблей, который в настоящий момент насчитывает 300 судов, заключает Bloomberg.