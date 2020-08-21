WT: «старше самих США» — планам Трампа по модернизации флота может помешать плачевное состояние верфей ВМС

Администрация Дональда Трампа рассчитывает вернуться в «соперничество великих держав» и для этого модернизирует флот. Однако, как указывает The Washington Times, атомные корабли ВМС США обслуживаются на устаревших государственных верфях, что в значительной мере ограничивает их потенциал.

Американские атомные подводные ракетные крейсеры представляют треть ядерного арсенала США на море. Однако обслуживаются эти высокотехнологичные субмарины на верфях, заложенных ещё до Первой мировой войны и отчаянно нуждающихся в модернизации, пишет The Washington Times.

Особенно критической эта необходимость видится сейчас, когда администрация президента Дональда Трампа пытается вернуть оборонную политику страны в формат «соперничества великих держав». Соперничества с Китаем в первую очередь. И здесь, по словам аналитиков, флот играет очень важную роль. А без нормальных, современных верфей, как подчёркивает руководитель проектов Командования систем вооружения ВМС США Стивен Лагана, флот не сможет как следует делать свою работу.

На сегодня ВМС обслуживаются на четырёх государственных верфях: Портсмут в штате Мейн, Пьюджет-Саунд в Вашингтоне, Норфолк в Виргинии и Пёрл-Харбор на Гавайях. Именно там происходит техническое обслуживание всех атомных кораблей американского флота, в том числе авианосцев и подводных лодок. Все остальные, неатомные корабли приписаны к частникам.

Как отмечает The Washington Times, многие считают четыре государственные верфи устаревшими и маленькими. «Верфи наших ВМС находятся в настоящем кризисе. Они стали жертвами десятилетий недофинансирования. У нас попросту нет необходимых ресурсов, чтобы обслуживать текущий состав ВМС или удовлетворить потребности флота, который, скорее всего, ещё будет модернизироваться», — комментирует аналитик Центра национальной обороны при Фонде «Наследие» (Heritage Foundation’s Center for National Defense) Майя Кларк.

К примеру, военно-морская верфь Норфолк, хотя и неоднократно перестраивалась, но, тем не менее, «старше самих США» — ей уже 253 года. Верфь Пёрл-Харбор была основана в 1908 году — она из всех четырёх считается самой «молодой».

США с трудом содержат свой существующий флот кораблей на атомном ходу — отчасти из-за проблем с техобслуживанием и ремонтом на верфях, где, по данным Счётной палаты США на 2017 год, объём невыполненных работ оценивался в $4,8 млрд. В целом, оборудование на объектах, по словам ведомства, работает уже за пределами своего срока службы.

Но с релокацией средств у военных всегда было непросто. Издание напоминает, что в период Второй мировой войны за ВМС числилось целых 11 верфей, затем их число начали постепенно сокращать, и после окончания холодной войны оставили лишь четыре и особо ими не занимались, не нанимали новых специалистов. И теперь, когда власти взяли курс на более активное задействование ВМС, объектам нужны новые, квалифицированные кадры.

Сейчас государственные верфи находятся в ведении Командования систем вооружения ВМС США. Военные знают о проблеме и стараются над ней работать. Так, в мае 2018 года была создана рассчитанная на 20 лет Программа оптимизации инфраструктуры верфей (Shipyard Infrastructure Optimization Program), стоимость которой составила $21 млрд. Авторы инициативы предлагают практически полную перестройку объектов, модернизация которых раньше проводилась в основном лишь частями, что привело «к целому винегрету всяких добавочных примочек».

«Мы выжали из этой инфраструктуры, что могли. У нас есть возможность реально повысить эффективность этих верфей», — делится Стивен Лагана. По его словам, в новых проектах военные стараются учесть все особенности каждой базы, включая географическое положение, погодные условия и формат работы, и на их основе сначала создать наиболее успешную виртуальную модель для каждой верфи.

И это, конечно, замечательный проект, говорит Майя Кларк. Но ремонт и замена устаревших зданий и оборудования не обеспечат ВМС потенциал, необходимый для соперничества с Китаем, Россией и другими державами, подчёркивает аналитик. Больше всего помогла бы ещё одна новая верфь, но добиться её будет сложно и дорого. Возможно, удастся расширить существующие объекты, но для этого опять-таки потребуются деньги и время, или другой вариант — передать часть работы частным верфям.

Ещё одна проблема с амбициозной Программой оптимизации инфраструктуры верфей заключается в самой её долгосрочности и высокой стоимости. Аудиторы из Счётной палаты считают, что бюджет проекта мог быть занижен, а это грозит проволочками и невыполненной в срок работой.