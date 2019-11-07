Притеснения, отказы в визах, обыски: FP рассказал, как США борются с неугодными иностранными дипломатами

При Дональде Трампе дипломаты неугодных США стран стали ещё чаще сталкиваться с попытками Вашингтона помешать им выполнять свою работу в ООН, пишет Foreign Policy. Как отмечает журнал, пытаясь парализовать деятельность дипломатов из таких стран, как Россия, Иран, Сирия, КНДР, Куба и Венесуэла, США без объяснения причин отказывают в визах, максимально затягивают их выдачу, проводят обыски, а также не предоставляют видным политикам охрану.

Менее чем за две недели до даты предполагаемого прибытия главы МИД Сирии Валида Муаллема в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, его аппарат получил сообщение от Госдепартамента США. В нём говорилось, что США не предоставят ему группу охраны, которую обычно предлагают главам иностранных делегаций, пишет Foreign Policy.

В то же время правительство США выделило силы федеральной полиции для защиты делегации лидеров сирийской оппозиции, которая присутствовала на саммите. Об этом говорится в жалобе сирийского правительства, направленной в комитет ООН, ответственный за взаимодействие между США и организацией.

Решение не защищать высокопоставленного сирийского чиновника — это лишь один из многочисленных знаков пренебрежения, с которым сталкиваются многие страны, которые не могут похвастаться хорошими отношениями с Вашингтоном. Во многом такая практика отражает карательную природу внешней политики президента Дональда Трампа, чья администрация постоянно изыскивает мириад способов наказывать страны, которые, как считается, настроены враждебно по отношению к США либо просто отказываются идти на поводу у Вашингтона. Такое поведение укрепляет многих дипломатов во мнении, что США пренебрежительно относятся к ООН.

«Вряд ли это можно назвать кульминационным моментом американской дипломатии», — отметил по этому поводу бывший помощник генсека ООН по юридическим делам Ларри Джонсон.

По его словам, Соединённые Штаты уже не в первый раз прибегают к «тактике затягивания и притеснениям», чтобы держать нежелательных иностранцев подальше от страны. Тем не менее действуя таким образом, Вашингтон имеет для этого «слабое или вообще никакого правового обоснования».

Представители делегаций ООН от Китая, Кубы, Ирана, Никарагуа, Северной Кореи, России и Сирии утверждают, что их дипломаты всё чаще сталкиваются с жёсткими ограничениями передвижения, произвольными отказами в выдаче виз и водительских прав, дополнительными проверками в аэропорту и урезанным допуском к банковским услугам, что мешает им нормально выполнять свою работу.

По их словам, подобные меры нарушают Соглашение о штаб-квартире, которое США подписали в 1947 году. Во многом юристы ООН соглашаются с подобными претензиями. В своём заявлении от 15 октября юрисконсульство ООН сообщило комитету, что генсек Антониу Гутерреш «обеспокоен» подобными шагами, среди которых числятся отказ в визе россиянину, нанятому ООН, а также новые ограничения в передвижении, введенные против иранской делегации и главы МИД этой страны. В этом документе подчёркивается, что ООН по-прежнему придерживается позиции, что США не в праве ограничивать свободу передвижения в отместку за похожие меры, введенные против американских дипломатов в других странах.

Представитель Северной Кореи в комитете сообщил, что 29 апреля неопознанное лицо вошло в здание, где проживал высокопоставленный дипломат этой страны, после чего оставил там пакет, содержащий среди прочего «шантажирующее письмо» и «три фотографии парковки», которой пользовался чиновник. В письме, по словам дипломата, были требования начать сотрудничать с некой организацией через секретного агента. В противном случае его жизнь оказалась бы под угрозой.

Северокорейская делегация передала пакет в департамент полиции Нью-Йорка, который позднее сообщил миссии, что ей «на данный момент ничего не угрожает». Однако северные корейцы остались этим не слишком довольны. «Страна, которая так гордится своим высокотехнологичным потенциалом в сфере сбора данных и умением расследовать дела не смогла как следует рассмотреть это вопрос», — заявил комитету представитель Пхеньяна.

Во время подготовки к Генассамблее ООН США, если верить представителю Тегерана, отказали в выдаче виз 58 чиновникам, которые должны были сопровождать президента Ирана Хассана Рухани. Кроме того, выдача нескольким дипломатам виз, которые должны начать работу в Генассамблее ООН, по-прежнему находится под вопросом.

Соединённые Штаты также не смогли обработать запросы на выдачу 18 виз для российских чиновников, которые в результате не смогли в полной мере принять участие в работе над вопросами нераспространения ядерного оружия в рамках ООН.

Дипломаты утверждают, что действия США всерьёз мешают их правительствам вести дипломатическую деятельность в нормальном режиме. В начале октября Россия и Иран при поддержке нескольких других стран отложили открытие двух комитетов ООН по разоружению и юридическим делам в знак протеста против подобной визовой политики.

Госдепартамент США и американская миссия при ООН отказались ответить на длинный список вопросов относительно их действий в отношении иностранных делегаций в Нью-Йорке. «Мы всерьёз относимся к нашим обязательствам в рамках Соглашения о штаб-квартире. Согласно американскому законодательству документация по визам является конфиденциальной информацией; следовательно, мы не можем обсуждать отдельные визовые дела», — заявил по этому поводу представитель Госдепа.

Во вмешательстве Вашингтона в работу дипломатов ООН нет ничего нового, считает Foreign Policy. С момента своего основания ООН была рассадником международного шпионажа, и многие делегации — как США, так и их противников — засылали в Нью-Йорк своих агентов под дипломатическим прикрытием. На протяжении многих лет Вашингтон неоднократно запрещал въезд на территорию страны лицам, которые, как считалось, представляли угрозу для национальной безопасности.

Соединённые штаты настаивают, что они со всем усердием пытаются выполнить свои обязательства перед иностранными миссиями, одобрив только в 2018 году выдачу 20 тыс. виз. Только России Вашингтон выдал 160 виз для посещения нынешнего заседания Генассамблеи ООН. В прошлом американская миссия при ООН утверждала, что делегации некоторых враждебных стран злоупотребляют своим дипломатическим статусом в целях шпионажа.

Некоторые из ограничений — включая практику запрещать иностранным дипломатам выходить за пределы круга радиусом в 25 миль вокруг площади Коламбус-сёркл в Манхэттене — применялись ещё во время холодной войны.

Однако администрация Трампа либо ещё больше ужесточила эти правила, либо применила их к новым странам. В феврале США добавили венесуэльское правительство Николаса Мадуро в список стран, которых касается это ограничение.

Однако Ирану повезло ещё меньше — в его отношении были введены самые жёсткие правила. США ограничили пребывание иранской делегации несколькими районами Нью-Йорка. В результате посол этой страны может ездить из своей резиденции на Пятой авеню в штаб ООН, однако не может перейти через улицу и погулять по Центральному парку.

Когда глава МИД Ирана отправил запрос на поездку постпреда этой страны Маджида Тахт-Раванчи, который проходил лечение от рака в онкологическом центре буквально в двух милях от штаба ООН, ему ответили отказом. Один американский чиновник сообщил Foreign Policy, что «ходатайство Зарифа будет удовлетворено в том случае, если Иран освободит американского гражданина».

Подобную проблему во многом иллюстрирует сообщение бывшего постпреда США при ООН Сьюзан Райс от 2009 года, которое стало достоянием общественности благодаря деятельности WikiLeaks. В нём Райс жаловалась в Госдеп, что позиции США в ООН серьёзно страдают от отказов и задержек в выдаче виз иностранным дипломатам. Вместе с тем администрация Обамы спокойно пользовалась подобными средствами, чтобы помешать нежеланным гостям прибыть в Нью-Йорк.

В марте 2011 года ливийский лидер Муаммар Каддафи отправил туда своего высокопоставленного дипломата. Однако США затягивали с выдачей визы достаточно долго, чтобы он пропустил ключевое заседание Совбеза, посвящённое резолюции о военной операции против Каддафи.

Представители Сирии, России и других стран отмечают, что, по их мнению, американские дипломаты в ООН искренне пытаются решить некоторые из их проблем. Однако, несмотря на их усилия, политическое руководство в Вашингтоне всё равно наложило на их делегации ряд дискриминирующих ограничений.

ООН пытается помогать этим делегациям, когда это представляется возможным. Например, Федеральный кредитный союз ООН открыл таким странам как Сирия и Северная Корея кредитные линии, так из-за санкций им нельзя иметь банковские счета в США.

Однако границы возможностей есть и у ООН. Когда глава сирийского МИД Муаллем прибыл в Нью-Йорк, его, по словам сирийского представителя, ждал прохладный приём. Федеральные власти приказали провести осмотр транспортного средства чиновника, из-за чего тот вынужден был добираться до штаб-квартиры ООН на своих двоих. Оказавшись же в отеле, он обнаружил, что его багаж валяется открытым на полу, а его содержимое обнюхивают собаки, подытоживает Foreign Policy.