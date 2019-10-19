OAN: у ООН кончаются деньги — в штаб-квартире организации отключают эскалаторы

Организация Объединённых Наций столкнулась с серьёзнейшей нехваткой средств: руководство ООН уже начало принимать меры в целях экономии, чтобы не потерять возможность выплачивать зарплаты сотрудникам, сообщает One America News. По данным канала, в штаб-квартире ООН во избежание лишних расходов уже отключили как минимум часть эскалаторов и подняли температуру воздуха.
ООН в нынешнем году столкнулась с дефицитом бюджета — у неё уже в течение нескольких недель могут закончиться деньги. С подробностями из Нью-Йорка — наш корреспондент Кэйтлин Синклэр.
КЭЙТЛИН СИНКЛЭР, корреспондент OAN в Нью-Йорке: В ООН заявляют, что организация столкнулась с самой серьёзной больше чем за десятилетие нехваткой средств — там уже начали принимать экстренные меры, чтобы избежать невыплаты зарплат и неисполнения других обязательств до конца нынешнего года.
Тревогу на прошлой неделе поднял Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш в своём письме, обращённом ко всему 37-тысячному штату организации. Он отметил, что ООН столкнулась с дефицитом бюджета в размере 230 миллионов долларов.
О том, какие меры по сокращению расходов принимаются и какова в целом обстановка в стенах ООН, нам рассказал пресс-секретарь Гуттереша Стефан Дюжаррик.
СТЕФАН ДЮЖАРРИК, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН: Мы пытаемся экономить везде, где это возможно, — как вы уже видели, мы отключили в здании эскалаторы и повысили температурные настройки систем кондиционирования воздуха, мы экономим всеми доступными способами. И если бы мы не приняли ранее в этом году такие меры, мы бы, возможно, не смогли провести Генеральную ассамблею.
Но присмотревшись повнимательнее к мерам, принятым в целях экономии, мы обнаружили кое-какие нестыковки. Например, эскалаторы, доступные для рядовых посетителей, и в самом деле отключили — однако, как вы сами можете наблюдать, эскалаторы для дипломатов, которые то и дело входят в здание и выходят из него, похоже, продолжают работать.
Хотя чиновники — включая Дюжаррика — подчёркивали, что нехватка средств появилась не из-за проблем с бюджетом, ООН часто критикуют за расточительность, а также в связи с тем, как распределяются расходы между членами.
СТЕФАН ДЮЖАРРИК: Речь идёт не о бюджетном кризисе, а о движении денег.
КЭЙТЛИН СИНКЛЭР: Власти США, которые придерживаются курса «Америка прежде всего», будут и дальше выступать за пересмотр доли Вашингтона в бюджете ООН.
Кэйтлин Синклэр, One America News, штаб-квартира ООН, Нью-Йорк.
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