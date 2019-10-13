DWN: Берлин пообещал увеличить свой вклад в бюджет НАТО, но Трампа этим не успокоить

Берлин заявил о готовности отдавать в бюджет НАТО больше денег, чем прежде, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом заявила во время своего визита в Ригу немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Однако это вряд ли «успокоит» главу Белого дома Дональда Трампа, который постоянно критикует Германию за невыполнение норматива альянса по расходам на оборону в 2% от ВВП.

Германия подала США сигнал, что готова пойти навстречу в конфликте из-за неравномерного распределения трат между странами-членами НАТО, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Берлин собирается отдавать в бюджет альянса больше денег, заявила немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время своего визита в Ригу.

Впрочем, этим вряд ли получится «успокоить» главу Белого дома Дональда Трампа, который постоянно критикует Германию за невыполнение норматива НАТО по расходам на оборону в 2% от ВВП. Дело в том, что бюджет альянса, составляющий €2,3 млрд., — это всего лишь небольшая часть от общих военных затрат 29 стран-членов организации. Крамп-Карренбауэр же заверила: «Речь идёт не о том, чтобы успокоить президента Трампа, а о том, способно ли НАТО выполнять поставленные перед ним задачи».

На данный момент Германия финансирует 14,8% бюджета организации. Это приблизительно €300 млн. Для того же, чтобы достичь отметки в 2% от ВВП, Берлин должен увеличить свои оборонные расходы на несколько миллиардов. США же финансируют 22% от бюджета НАТО. При этом американцы подумывают о том, чтобы снизить свой вклад до 16%. Соответственно другим членам альянса придётся платить больше, объясняет издание.