Handelsblatt: партнёры по НАТО не оставят без ответа военную операцию Турции в Сирии

Пока турецкие войска занимают всё новые территории на севере Сирии, партнёры по НАТО отворачиваются от Турции и принимают «конкретные меры», пишет Handelsblatt. Так, например, Франция уже поставила под вопрос членство Анкары в западном военном блоке, сообщает немецкое издание.
Пока турецкие войска занимают всё новые территории на севере Сирии, партнёры по Североатлантическому альянсу «отворачиваются от Турции и принимают конкретные меры», пишет немецкая газета Handelsblatt.
При этом Анкара, выслушивая от европейских партнёров резкую критику в свой адрес, считает, что имеет полное право провести военную операцию на сирийской территории, отмечает автор статьи Озан Демиркан.
Так, например, партнёр Турции по НАТО Норвегия уже заморозила оружейные сделки с Анкарой. Как утверждает журналист Handelsblatt, в ближайшие дни то же самое намерены сделать Швеция и Финляндия — хоть они и не члены Североатлантического альянса.
В свою очередь, ещё один член НАТО Испания всерьёз подумывает вывести из Турции свои ракеты класса «земля — воздух», сообщает Демиркан.
В Германии же, продолжает автор статьи, тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против военной операции Анкары на севере Сирии. У турецкого посольства в Берлине неизвестные даже подожгли автомобиль.
Ну а Франция тем временем и вовсе «поставила под вопрос членство Турции в НАТО», подчёркивает журналист немецкого издания.
Недовольны действиями Анкары в Сирии и Соединённые Штаты. В частности, не только большинство американских сенаторов, но и сам глава Белого дома грозят ввести против Турции «жёсткие санкции», уточняет автор статьи Озан Демиркан.
Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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