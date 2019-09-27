Newsweek: Лавров пообещал США «сюрприз» за не выданные российским дипломатам визы

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03:00 Рухани заявил об отсутствии у Ирана стремления получить ядерное оружие Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что у иранской стороны нет стремления получить ядерное оружие, поэтому Тегеран и позволяет специалистам МАГАТЭ проводить свои проверки.

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