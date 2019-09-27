Newsweek: Лавров пообещал США «сюрприз» за не выданные российским дипломатам визы

Москва готовит ответ на невыдачу американских виз ряду российских дипломатов, собиравшихся на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, заявил глава Российского МИД Сергей Лавров. Однако, как отмечает Newsweek, детали ответных мер министр раскрывать не стал, заявив: «Не лишайте нас возможности сделать сюрприз».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал «сюрприз» США, после того как американские власти не выдали визы 10 российским дипломатам, которые должны были отправиться на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, сообщает Newsweek.
В четверг 26 сентября Лавров заявил, что Москва готовит свой ответ на отказ в визах. Однако когда один из российских журналистов поинтересовался, как именно будет выглядеть этот ответ, глава МИД ответил: «Не лишайте нас возможности сделать сюрприз».
Издание напоминает, что среди дипломатов, не получивших американскую визу и не сумевших попасть на Генассамблею, был председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. Лавров даже поднял эту тему на встрече с госсекретарём США Майком Помпео.
Кремль также вызвал американского посла в России Джона Хантсмана, чтобы тот дал разъяснения, почему в визах было отказано. Однако, по данным СМИ, на встречу пришёл заместитель дипломата. Госдепартамент заявил, что, согласно закону, он не может разглашать данные по процедуре выдачи виз, потому что они носят конфиденциальный характер.
Косачёв прокомментировал, что действия США «не имеют объяснений и оправданий». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления на выдачу виз сначала вернули с объяснением «слишком рано». По её словам, «это возмутительный пример неуважения Соединёнными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию».
В ответ на действия США некоторые российские депутаты предложили перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в другое место. К примеру, Наталья Поклонская заявила, что организации лучше базироваться в Крыму, в Ялте, отмечает Newsweek.
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