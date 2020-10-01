Немецкий дипломат: холодная война между США и Китаем уже началась

Холодная война между Пекином и Вашингтоном уже находится в своей начальной фазе, считает координатор немецкого правительства по трансатлантическим отношениям Петер Байер. По его мнению, конфликт между США и Китаем станет определяющим для этого столетия, и на этом фоне Европе пора выступить более сплочённо и вернуться к «якобы устаревшим» ценностям, которые ей принесли американцы, пишет журнал Der Spiegel.

Холодная война между США и Китаем уже началась, пишет немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на мнение координатора по трансатлантическим отношениям в правительстве Германии Петера Байера. По его мнению, торговая война между Пекином и Вашингтоном — это конфликт, который будет во многом определять нынешнее столетие.

Байер подчеркнул, что отношения между США и Китаем находятся в фазе начала холодной войны, и этот конфликт станет определяющим для не так давно начавшегося столетия. Независимо от того, кто победит на президентских выборах в США 3 ноября, Европа должна «настраиваться на этот мегавызов в партнёрстве с США», призывает представитель немецкого правительства.

По словам Байера, соперник американского президента Дональда Трампа, демократ Джо Байден, тоже заявил о намерении «проводить жёсткую политику в отношении Китая».

В связи с этим Байер призывает вернуться к «мнимо устаревшим трансатлантическим ценностям». При этом он в первую очередь думает о «свободе и демократии, мире и благосостоянии». Это те ценности, которые «американцы принесли нам, немцам», и «интенсивное и живое партнёрство с США» необходимо продолжать с осознанием этих ценностей, считает координатор немецкого правительства по трансатлантическим отношениям.

Как отмечает Der Spiegel, если говорить о системе ценностей, в этом аспекте наблюдается отчуждение от Китая. «Самыми очевидными темами» в этом плане, с точки зрения Байера, являются «диктатура» как форма управления государством, недостаток свободы прессы и прав человека, надзор в сфере цифровых технологий, а также обращение с уйгурами и Гонконгом.

Поэтому необходимо проявить больше сплочённости внутри ЕС, призывает Петер Байер. Он также отметил, что у него вызывает досаду тот факт, «что мы, европейцы, не справляемся с тем, чтобы выступать сообща». По его словам, речь не о том, чтобы предаваться «трансатлантической ностальгии». Европа должна в значительно большей степени смотреть на то, «что мы можем построить на этом фундаменте ценностей, — в том числе принимая во внимание системных соперников Китай и Россию», в заключение цитирует Der Spiegel слова немецкого координатора трансатлантических отношений Петера Байера.