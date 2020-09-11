Обозреватель NI: США спасут НАТО от «самоуничтожения», отказавшись от ведущей роли в альянсе

Конфликт между членами НАТО Грецией и Турцией может привести к распаду Североатлантического альянса, предупреждает бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для The National Interest. По словам Дэвис, США необходимо занять второстепенную роль в союзе, чтобы предотвратить его «самоуничтожение».

Через 30 лет после окончания холодной войны НАТО столкнулось с новой угрозой экзистенциального характера, и на этот раз связана она не с «потенциальным вторжением России в Западную Европу», пишет бывший полковник армии США Дэниел Дэвис в своей статье для The National Interest.

По словам Дэвиса, НАТО угрожает конфликт между его членами Грецией и Турцией, и для того чтобы не допустить его развала США необходимо пересмотреть будущее Североатлантического альянса и свою роль в нём.

Отношения Греции и Турции уже давно являются напряжёнными. С момента вступления обеих стран в НАТО в 1952 году они дважды были на грани войны друг против друга. Впервые это произошло во время Кипрского конфликта в 1974 году, после которого остров был разделён на южную греческую часть и северную турецкую.

В 1996 году военный действия едва не вспыхнули из-за спора вокруг вопросов относительно суверенитета и сопряжённых с ним прав в акватории Эгейского моря и воздушного пространства над ним.

Несмотря на то что тогда конфликт удалось предотвратить, напряжённость в отношениях Афин и Анкары осталась. Однако с открытием крупных месторождений природного газа во всем Восточном Средиземноморье ставки стали ещё выше.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил обеспокоенность относительно роста напряжённости между союзниками по НАТО, заявив, что «любая искра, какой бы незначительной они ни была, может привести к катастрофе».

Тем не менее Турция, ставящая свои интересы выше интересов альянса, имеет разногласия не только с Грецией, но и с Францией. Так, недовольство последней вызывает тот факт, что действия Турции угрожают французским интересам в Ливии.

Всё это, по мнению Дэвиса, указывает на то, что НАТО не сумело приспособиться в современном мире. Дело в том, что когда в 1952 году Турция и Греция вступили в альянс, им, как и другим его членам, пришлось временно забыть о своих разногласиях на фоне холодной войны.

С распадом СССР ситуация в мире изменилась. Однако Запад, вместо того чтобы признать новые реалии и адаптировать к ним альянс, ухватился за прошлое и попытался сохранить статус-кво. Автор статьи предупреждает, что нежелание это признать может привести к более серьёзным последствиям, нежели просто к потере структуры НАТО.

Каждый американский президент от Гарри Трумэна до Дональда Трампа жаловался на то, что европейские члены НАТО недостаточно платят за собственную безопасность, возлагая тяжёлое бремя на Соединённые Штаты. Тем не менее Дэвис отмечает, что на фоне роста напряжённости между Турцией и Грецией речь уже идёт не о том, чтобы заставить европейцев «больше платить», а о необходимости серьёзных реформ альянса.

По мнению Дэвиса, первое, что необходимо сделать США — занять вспомогательную роль в защите стран НАТО. В 1950-х годах лидирующее положение страны было необходимо из-за слабости европейских демократий. Сейчас страны Европы заметно укрепили свои позиции. Так, Германия, например, имеет четвертую по величине экономику в мире.

В связи с тем, что другие члены НАТО могут самостоятельно обеспечивать свою безопасность, «американские войска должны быть передислоцированы на свои базы, где они смогут сосредоточиться на защите американских границ и глобальных интересов», заверяет Дэвис.

На протяжении десятилетий в США не желали даже рассматривать возможность корректировки структуры НАТО, что, как предупреждает бывший полковник американской армии в The National Interest, может привести к «самоуничтожению альянса», когда его члены восстанут друг против друга.