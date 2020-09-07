N-TV: Эрдоган потребовал от ЕС нейтралитета в турецко-греческом газовом споре

В телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, Реджеп Эрдоган потребовал от ЕС сохранять «честность, непредвзятость и объективность» в споре Турции и Греции, разгоревшемся из-за газовых месторождений Средиземного моря, пишет N-TV. Между тем напряжение в регионе нарастает: Турция провела у берегов Кипра военные манёвры, а Греция усилила свои пограничные войска.

Газовый спор между Турцией и Грецией не утихает, пишет N-TV: ЕС пытается снизить напряжение конфликта, однако президент Турции Реджеп Эрдоган предостерёг Брюссель от «предвзятости».

В минувшее воскресенье Эрдоган провёл телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает издание. Турецкий лидер потребовал от стран — членов ЕС сохранять «честность, нейтралитет и объективность», а также соблюдать «ответственное поведение» в региональных вопросах, прежде всего, в восточной части Средиземного моря.

В свою очередь, Мишель потребовал от Эрдогана усилий по снижению напряжённости. Издание напоминает, что с момента открытия в восточном Средиземноморье крупных месторождений газа за их использование разгорается крупная ссора. Помимо Греции и Турции в ресурсном конфликте также участвует Кипр. Анкара и Афины подкрепляют свои претензии на месторождения, посылая в регион военные корабли.

В минувшее воскресенье турецкие ВМС начали военные манёвры к северу от Кипра, сообщает N-TV. Греция, в свою очередь, усилила свои войска на границах, опасаясь нового наплыва мигрантов. По мнению греческого министра по миграции Гиоргоса Коумотсакоса, Турция может вновь попытаться использовать беженцев для давления на ЕС и предотвращения введения Брюсселем антитурецких санкций. Издание напоминает, что в марте Эрдоган уже провозглашал границу с Грецией (и, соответственно, с ЕС) открытой, после чего тысячи людей устремились в Европу, однако были остановлены греческими силами безопасности.