Die Welt: в Средиземном море Эрдоган борется не за газ, а за влияние внутри Турции

Спор Турции с Грецией вокруг месторождений газа в восточной части Средиземного моря уже несколько раз обострялся, однако Реджепу Эрдогану он нужен с одной лишь для одного: укрепить своё положение внутри страны, считает Die Welt. Получение доступа к ресурсам не является приоритетной задачей, учитывая упавшие цены на голубое топливо: Эрдоган старается вернуть доверие населения, пошатнувшееся из-за упадка в экономике, и за счёт конфликта хочет сплотить людей вокруг себя.

В рамках подготовки к войне военные следуют общепринятой последовательности, пишет Die Welt: сначала проходят переговоры, затем проводятся манёвры, потом военные учения, потом предупредительные выстрелы — и лишь потом следует нападение. В рамках конфликта в Средиземном море Турция находится на стадии «военных манёвров», отмечает издание.

Впрочем, по мнению Die Welt, для Реджепа Эрдогана конфликт с Грецией вокруг газовых месторождений Восточного Средиземноморья служит лишь одной цели: закрепить собственную власть и объединить вокруг себя население. Смена статуса собора Святой Софии на мечеть, повторное открытие уже обнаруженного в 2004 году газового месторождения в Чёрном море и конфликт с Грецией: всё это кусочки одной мозаики, считает издание.

«Мы не бежим от противоборства и готовы стать мучениками. Даже когда Запад защищается стальными стенами, мы пробьём их своей железной грудью», — приводит Die Welt отрывок из речи Эрдогана, произнесённой в минувшие выходные.

Как пишет издание, расчёт Эрдогана заключается в том, чтобы объединить вокруг себя население своей страны. Однако, отмечает Die Welt, сейчас у жителей Турции другие проблемы: экономика испытывает сильное падение. Высокие государственные расходы и нерациональное управление экономикой, отягощённое пандемией коронавируса, привело к историческому падению ВВП. Согласно официальным данным, во втором квартале 2020 года экономика Турции упала на 11%. Большая часть населения возлагает вину за это на Эрдогана. В этой связи, считает Die Welt, конфликт с Грецией разжигается для подхлёстывания турецкого национализма и приглушения голосов недовольных. Чем громче будет международная ссора, тем лучше для Эрдогана, пишет издание.

По мнению Die Welt, провокационная тактика Эрдогана в Средиземном море не связана с желанием получить доступ к природным ресурсам. Относительно небольшое количество газа вряд ли окупит дорогостоящую военную операцию: кроме того, из-за пандемии коронавируса спрос и цена на газ на мировом рынке упали. Турецкий президент, в первую очередь, намерен продемонстрировать внешнеполитическое могущество. В этом ему невольно помогает Европа, поддерживающая Грецию. Как отмечает издание, чем жёстче и враждебнее будет риторика европейских государств против Турции, тем удобнее Эрдогану будет использовать шаблон «мы против всех».