NYT: политики и эксперты в США и Европе опасаются, что в случае переизбрания Трамп всё-таки выйдет из НАТО

Чем ближе выборы в США, тем тревожнее на душе у европейских дипломатов и представителей оборонных кругов в Вашингтоне, отмечает The New York Times. Судя по утверждениям бывших подчинённых Дональда Трампа, вроде экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, в частных беседах президент не раз говорил о выходе из НАТО. Как опасаются эксперты и политики, потенциальное переизбрание может предоставить ему такую возможность.

На протяжении почти четырёх лет президент США Дональд Трамп нередко открыто озвучивал своё негативное отношение к НАТО и требовал, чтобы в первую очередь европейские союзники больше вкладывались в коллективную безопасность. В частных же беседах лидер, судя по всему, заходил ещё дальше и упоминал о том, чтобы и вовсе покинуть блок, пишет The New York Times. Если президент останется на второй срок, ему может представиться такая возможность, предупреждает издание.

Этим летом в свет вышла книга бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. В ней эксперт заявил, что глава Белого дома неоднократно говорил о своём желании выйти из НАТО. В августе в одном из интервью Болтон даже предположил, что накануне выборов Трамп может устроить «октябрьский сюрприз» и публично заявить о намерении разорвать отношения с блоком в свой потенциальный второй срок.

В другой книге бывший репортёр The New York Times Майкл Шмидт рассказал о том, как бывший глава аппарата действующего лидера отставной генерал Джон Келли как-то признался, что «одной из самых трудных задач, с которыми он когда-либо сталкивался в работе с Трампом, было отговаривать его от выхода из НАТО».

И хотя публично президент никогда не упоминал о подобных планах и к концу его срока высокопоставленные лица в оборонных кругах в Вашингтоне и Европе, казалось бы, вздохнули с облегчением, по словам аналитиков, с приближением выборов тревога вновь начинает нарастать. Многие американские и европейские политики представляют, как в случае победы президент, «воодушевлённый переизбранием» и, скорее всего, окруживший себя неопытными советниками по национальной безопасности, наконец, перейдёт к действию и предпримет попытку прервать членство США в альянсе. А это, по словам экспертов, может спровоцировать «один из крупнейших глобальных стратегических сдвигов за многие поколения и стать большой победой российского президента Владимира Путина».

«Это реальный риск, — комментирует директор Центра США и Европы при Брукингском институте Томас Райт. — Из утверждений Келли и Болтона мы знаем, что уже в свой первый срок он хотел зайти куда дальше. Если он почувствует, что был полностью реабилитирован на выборах, почувствует, что народ поддержал его политику, думаю, в конце концов, он может и выйти из НАТО».

Конечно, конгресс, скорее всего, попытается заблокировать такие попытки, если президент будет действовать напрямую. Но, по мнению Райта, Трамп, к примеру, может подорвать саму основу альянса, Пятую статью, по условиям которой союзники в случае опасности должны прийти на помощь друг другу. Если предыдущие лидеры понимали этот пункт исключительно как военную поддержку, то Трамп может просто по-другому его интерпретировать: скажем, вступиться за союзников жёстким заявлением.

Другой вариант — как когда-то угрожал президент, не прийти на помощь союзникам, которые не вносят в должной мере свой материальный вклад в дело коллективной безопасности. «Даже если президент не решит в одно прекрасное утро выйти из НАТО, есть множество способов навредить альянсу», — полагает Констанце Штельценмюллер из Брукингского института.

Как обращает внимание старший научный сотрудник Атлантического совета* Хорхе Бенитес, европейцы видят «негативные шаги» со стороны администрации Трампа, вроде вывода войск из Германии, и не могут не думать о том, к чему эта тенденция приведёт, если действующий президент останется на второй срок.

Демократы тоже проявляют обеспокоенность относительно того, что переизбрание Трампа может навсегда изменить отношения между США и Европой, которые общими усилиями строились не одно поколение. «Выход из НАТО был бы не чем иным, как катастрофой, что лишний раз подчёркивает историческую значимость этих выборов», — считает член сената от Нью-Гэмпшира и член комитета по международным отношениям, демократка Джинн Шахин. Она настаивает, что Трамп с первого своего дня на посту подрывал трансатлантические отношения, и единственный, кто получает от этого выгоду, — это Владимир Путин.

Как отмечает The New York Times, на данный момент европейские дипломаты ведут себя крайне осторожно, «опасаясь спровоцировать Трампа». По данным газеты, посол одной из стран — членов альянса отказался комментировать гипотетическую ситуацию выхода США из НАТО. Но лица, общавшиеся с высокопоставленными дипломатами, утверждают, что победа действующего лидера на выборах усугубит чувство тревожности в Европе.

По наблюдениям издания, сегодня Трамп стал куда увереннее в собственной политике в сфере национальной безопасности. Если поначалу он окружал себя опытными экспертами, которые могли помочь разобраться, вроде Келли или бывшего министра обороны Джима Мэттиса, то сейчас он скорее предпочитает людей, которые просто не будут ему перечить.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.