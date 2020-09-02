Onet: ведущие политики и эксперты предложили Западу стратегию выстраивания отношений с Россией

Принятие Советским Союзом, а потом Россией, принципов уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности и свободы выбора в качестве главных характерных черт «новой эры» по сути завершило период холодной войны, пишут в коллективном письме ведущие политики и эксперты из Центральной и Восточной Европы. Но сегодня ситуация изменилась в худшую сторону — и они настойчиво призывают Запад принимать в качестве ориентира в отношениях с Россией изложенную ими стратегию, сообщает Onet.

«Владимир Путин продолжает подрывать либеральную демократию как в Европе, так и за её пределами. Америка не должна поворачиваться спиной к этой угрозе», — говорится в письме ведущих политиков и экспертов из Центральной и Восточной Европы, в котором представлены приоритетные направления Запада — США, НАТО и ЕС — в плане отношений с Россией, сообщает Onet.

В коллективном письме авторы объясняют, что сохранение правовых и нормативных фундаментов Европы после окончания холодной войны является главным национальным интересом США на протяжении почти 30 лет. Парижская хартия 1990 года, Будапештский документ 1994 года и Основополагающий акт Россия — НАТО 1997 года подтвердили намерение стран уважать суверенитет, независимость, территориальную целостность и свободу выбора в качестве главных характерных черт «новой эры».

По мнению ведущих политиков и экспертов, именно принятие этих принципов — сначала Советским Союзом времён Михаила Горбачёва, затем Российской Федерацией во время правления Бориса Ельцина — завершило период холодной войны. Эти договорённости обеспечили безопасность, стабильность и процветание большей части континента.

«Однако нападение России на Грузию в 2008 году и... Украину шесть лет спустя стало прямой атакой на эти принципы и европейский порядок безопасности. В 2014 году президент Владимир Путин объявил, что порядок был деформирован. Гибридная война, которую Россия навязала Украине, сейчас расширена за счёт других мер — от дезинформации до финансовой коррупции — с целью подрыва либеральной демократии и ослабления трансатлантического единства. Именно эти вопросы выступают первостепенными по своей важности», — подчёркивают они.

Авторы письма перечисляют шесть пунктов, на которые Западу следует ориентироваться в своих контактах с Россией. Во-первых, это поддержание уровня обороны и безопасности евроатлантического региона путём тесных консультаций и сотрудничества с союзниками.

Во-вторых, это восстановление политической целостности евроатлантического региона, которая была нарушена проведением политики на основе принципов «Америка прежде всего» и «Европейская стратегическая автономия».

В-третьих, это сохранение установившегося порядка после холодной войны и сдерживание тех, кто хотел бы изменить это состояние. НАТО, Соединённые Штаты и ЕС должны быть готовы поддержать этих партнёров с помощью всех разумных средств, чтобы избежать войны, если они окажутся под угрозой или смогут подвергнуться атаке. «Наконец, мы должны без каких-либо колебаний заявить, что будущее Белоруссии должны определять её граждане, а не её лидеры, службы безопасности или иностранные державы», — призывают они.

В качестве очередных пунктов авторы называют необходимость привлечь Россию к восстановлению нарушенной системы контроля над вооружениями, обеспечить должный уровень защиты либеральных демократий, подвергшихся вражеской деятельности России, а также вести энергичный, обоснованный диалог с Россией и всем спектром российского общества. «Пусть не будет сомнений в том, что именно российские власти ограничили рамки диалога», — резюмируют ведущие политики и эксперты из Центральной и Восточной Европы.