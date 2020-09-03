Восхищение, компромат или финансирование — обозреватель WP попытался найти причину «заискивания» Трампа перед Путиным

Обозреватель The Washington Post Макс Бут назвал несколько возможных причин «подхалимства» президента США Дональда Трампа перед лидером России Владимиром Путиным: восхищение Трампа диктаторами, наличие компромата у Кремля и финансирование компании Трампа Россией. По словам Бута, бывший спецпрокурор Роберт Мюллер не смог открыть тайну связей Трампа с Кремлём из-за действий экс-заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна.

«Едва ли не каждый день» появляются новые признаки «подхалимства» президента США Дональда Трампа перед российским коллегой Владимиром Путиным, пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут. В связи с этим автор статьи задаётся вопросом, почему президент, заявляющий, что ставит американские интересы на первое место, так хочет угодить настроенному против США лидеру России.

Так, несколько дней назад экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти рассказал о бурной реакции Трампа на пропущенный телефонный звонок от Путина. «Если Путин хочет переговорить, просто соедините его со мной», — накричал Трамп на советника по национальной безопасности Майкла Флинна во время встречи с британской делегацией в Белом доме в январе 2017 года.

Американский лидер по-прежнему не считает нужным обсуждать с Путиным сообщения о том, что российская военная разведка тайно предлагала боевикам «Талибана»* награды за убийства американских военных в Афганистане. Как отмечает автор статьи, Белому дому было известно о том, что Россия якобы предлагала награду за убийство военных за несколько месяцев до того, как информация впервые появилась в СМИ.



Кроме того, Трамп предпочёл не говорить с коллегой о появившихся в середине августа сообщениях о том, что российская бронемашина в Сирии протаранила машину военных США. А в своём выступлении в заключительный день съезда Республиканской партии глава Белого дома сосредоточился на китайской угрозе национальной безопасности страны, не упомянув Россию.

В ходе той же речи Трамп похвастался своими усилиями по освобождению американских заложников, удерживаемых за рубежом. Тем не менее в тюрьме в России находятся бывшие морские пехотинцы — Пол Уилан в июне получил 16 лет тюремного заключения по обвинению в шпионаже, и Тревор Рид в июле получил девять лет тюремного заключения по обвинению в нападении на двух офицеров полиции.

По словам членов семей двух американцев, эти дела являются политически мотивированными. Однако, несмотря на протесты против приговоров посла США в Москве Джона Салливана, Трамп предпочитает отмалчиваться.

Как пишет Бут, в настоящий момент у американцев есть все доказательства того, что Трамп не будет противостоять посягательствам Путина на американскую демократию. Автор статьи предполагает, что «российское вмешательство» могло повлиять на результат президентских выборов 2016 года. Так, доклад сената свидетельствует о том, что экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт поддерживал регулярные контакты с российским агентом Константином Килимником, а бывший советник и друг президента Роджер Стоун — с WikiLeaks.

При этом всё вновь указывает на попытки России повлиять на ход избирательного процесса. Так, Бут приводит в пример тот факт, что в воскресенье глава Национальной разведки Джон Рэтклифф поддержал решение президента прекратить очные брифинги в конгрессе по вопросам безопасности выборов. Это, по мнению журналиста, позволит скрыть масштабы российских усилий по переизбранию Трампа на второй срок.

Автор статьи также пытается найти причину подобного «заискивания» Трампа перед Путиным, предполагая, что оно может быть вызвано восхищением президента диктаторами.

Тем не менее Бут не списывает со счетов и версию о том, что у Кремля может быть компромат на главу Белого дома, появившийся после визитов Трампа в Москву.

Ещё одна версия гласит, что компания Трампа The Trump Organization полагалась на финансирование из России. «Мы не полагаемся на американские банки. Мы получаем всё необходимое финансирование из России», — заявил в 2014 году сын нынешнего президента Эрик Трамп.

По словам Бута, бывший специальный прокурор Роберт Мюллер не смог открыть тайну связей Трампа с Россией, так как бывший заместитель генерального прокурора Род Розенштейн не позволил следователям завершить расследование о том, представляют ли угрозу национальной безопасности личные и финансовые связи президента с Москвой.

При этом в своей статье для The Washington Post Бут отмечает, что всё, что на данный момент можно сказать с уверенностью, это то, что Трамп «последовательно ставит интересы Америки на последнее место».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

