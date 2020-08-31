Europe 1: «торг с Москвой или удар по имиджу НАТО» — эксперт объяснил, что стоит за сообщениями о шпионаже французского офицера в пользу России

Французское правительство неспроста придало огласке незаконченное расследование в отношении высокопоставленного офицера, обвиняемого в шпионаже в пользу России, полагает эксперт по вопросам безопасности Жан-Винсент Бриссе. Как заметил специалист в интервью радиостанции Europe 1, целью этого сообщения может быть попытка получить от России что-то взамен или улучшить имидж президента Эммануэля Макрона по отношению к НАТО.

Как стало известно 30 августа, подполковник французской армии, занимающий должность в НАТО и проходящий службу в Италии, был арестован контрразведывательными службами, привлечён к уголовной ответственности и заключён под стражу около десяти дней назад по обвинению в покушении на государственную безопасность, сообщает Europe 1. Его подозревают в предоставлении сверхсекретных документов или информации агенту российских спецслужб.

Как отмечает издание, хотя прокуратура Парижа не комментирует начатое расследование, министр обороны Франции подтвердила информацию, заявив в эфире радиостанции, что «старший офицер находится под судебным разбирательством по делу о покушении на безопасность».

По мнению директора по исследованиям Института международных отношений Жан-Винсента Бриссе, эта небольшая фраза главы военного ведомства имеет стратегическое значение. Как отметил эксперт, иногда государство может быть заинтересовано в том, чтобы раскрыть информацию о ведущемся следствии, чтобы представить дело более важным, чем оно является, или наоборот.

Хотя невозможно сказать наверняка, о чём идёт речь в данном случае, интересным представляется тот факт, что Россия в этом деле всё ещё предстаёт противником Франции, подчёркивает специалист. По его мнению, интерес Франции может состоять в том, чтобы обменяться этой информацией с Москвой и получить от неё что-то взамен. «Важно общение», — замечает эксперт.

Кроме того, в этом деле заявления Франции демонстрируют отрицательный настрой по отношению к НАТО, поскольку военный находится на службе в итальянском отделении альянса, утверждает Бриссе. В этом он также видит определённую стратегию, цель которой может заключаться в том, чтобы «улучшить имидж президента Эммануэля Макрона по отношению к НАТО».