CNN: «помогал одному из главных противников США» — отставного «зелёного берета» обвинили в работе на Москву

В США арестовали бывшего спецназовца Питера Рафаэля Дзибински Деббинса. Прокуратура обвиняет 45-летнего мужчину в том, что он в течение нескольких лет передавал «агентам российской разведки» секретные сведения об американской обороне, сообщает CNN.

Бывшего «зелёного берета» обвинили в передаче информации о национальной обороне США российской разведке. С таким заявлением накануне выступили представители американского Минюста, передаёт CNN.

По информации телеканала, 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс был арестован за то, что якобы раскрыл представителям Москвы подробности о подразделении химической защиты и спецназа армии США во время и до прохождения службы.

Прокуратура штата Вирджиния утверждает, что Деббинс неоднократно встречался с российскими оперативниками с 1996 по 2011 год. Более того, он даже получил кодовое имя «Икар Лесников». Отставной спецназовец также обвиняется в подписании заявления, якобы подтверждающего, что он хочет служить России.

Согласно версии Федерального бюро расследования, обвиняемый «сознательно предоставлял информацию самозванным членам российской разведывательной службы, ГРУ». «Американский народ и сослуживцы должны были иметь возможность доверять Деббинсу секреты и информацию, как члену Вооружённых сил США», — заявил заместитель директора отдела контрразведки ФБР Алан Колер. — «Деббинс, предположительно, совершенно не оправдал этих ожиданий и использовал своё положение в армии и сослуживцев, чтобы в течение многих лет помогать одному из наших главных противников».

Деббинс служил в ВС США с 1998 года до своего почётного увольнения в 2005-ом. Согласно обвинительному акту, в течение этого времени ему был предоставлен допуск к секретной информации, а затем к данным под грифом «совершенно секретно».

По словам прокуратуры, контакты Деббинса с Россией начались в 1996 году, когда он участвовал в образовательной программе и жил в Челябинске, «рядом с которым расположена база ВКС». Находясь там, американец якобы встречался с агентом российской разведки и обсуждал своё участие в системе корпуса подготовки офицеров запаса (ROTC), а также карьерные планы.

Кроме того, в обвинительном акте указывается, что в России Деббинс повстречал и свою будущую жену. Её отец, ставший тестем обвиняемого, предположительно, был российским военным, обращает внимание CNN.

По версии следствия, бывший «зелёный берет» также попытался скрыть свои отношения с российскими агентами. Он не сообщил о контактах с ними в правительственных документах, необходимых для проверки биографии.

Деббинсу было предъявлено обвинение в заговоре с целью сбора или передачи военной информации иностранному правительству. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение, подчёркивает CNN.