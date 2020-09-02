Le Monde: беспомощному НАТО нечем ответить на агрессивное поведение Турции

В то время как напряжённость между Турцией и Грецией в Восточном Средиземноморье продолжает расти, НАТО в лице генерального секретаря организации Йенса Столтенберга продолжает уверять, что трения могут быть сглажены и сторонам удастся достичь компромисса, пишет Le Monde. Как отмечает издание, боясь потерять такого мощного союзника, как Турция, альянс не желает вмешиваться в конфликт. Тем временем Анкара продолжает свою агрессивную политику, пользуясь сомнениями и беспомощностью организации, констатирует газета.

Организация Североатлантического договора переживает «один из самых серьёзных кризисов в своей истории», приводит Le Monde мнение неназванного европейского дипломата. Тем не менее, как отмечает издание, в штаб-квартире альянса официальная точка зрения остаётся прежней: трения между Турцией и Грецией в Восточном Средиземноморье ещё можно сгладить.

Как напоминает газета, рост напряжённости, начавшийся несколько недель назад, достиг своего пика 10 августа, когда Анкара направила судно для проведения сейсмических измерений Oruç Reis в сопровождении военных судов в воды, которые Афины считают своими, — в самом сердце крайне богатого энергетическими ресурсами района.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, как три месяца назад, так и сегодня, продолжает настаивать на поиске консенсуса, отмечая, что никто не хочет выхода из организации Турции — хотя подчас и беспокойного, но мощного союзника, довольно активного на различных театрах, где присутствует организация.

Столтенберг также убеждён, что у Анкары нет реальной альтернативы НАТО: антиевропейская риторика президента Реджепа Тайипа Эрдогана всё больше отдаляет его от Европейского союза. При этом, если его стратегия и играет на руку России, желающей подорвать западный лагерь, не стоит забывать, что Турция одновременно является главным соперником Москвы в Ливии или Сирии.

Лидеры НАТО делают вид, что спокойны, однако столицы крупных государств не скрывают своей озабоченности, пишет Le Monde. «При малейшем инциденте кризис между Турцией и Грецией, двумя странами-членами, которые присоединились к альянсу вместе и находятся в центре стратегически важного региона, у ворот Балкан и Ближнего Востока, может действительно возрасти», — комментирует ситуацию дипломатический источник газеты. И, как замечает издание, начатые турецким ВМФ 29 августа новые артиллерийские учения вряд ли поспособствуют успокоению настроений.

Столкнувшись с напряжённостью между Турцией и Грецией, Столтенберг равняется на Германию, которая пытается играть посредническую роль в конфликте — она, к примеру, с раздражением «приняла к сведению» решение Франции направить военные силы для поддержки Греции и Кипра и вслед за этим призвала все три страны «избегать роста напряжённости». Однако несмотря на усилия Берлина, на прошлой неделе Эрдоган отверг всякую возможность компромисса с Афинами в отношении исключительных экономических зон и продолжил настаивать на ограничении территориальных вод Греции, что позволило бы его стране получить доступ к некоторым морским районам. Перспектива предстоящих санкций ЕС только «укрепит решимость» Анкары, подчёркивает турецкий собеседник газеты.

Даже самые умеренные члены НАТО теперь задаются вопросом о том, ограничится ли Эрдоган чем-то в своих притязаниях, в то время как администрация Трампа воздерживается от любого рода вмешательства. «Действительно ли президент Турции хочет добиться решения в Средиземноморье путём переговоров? Это не точно», — подчёркивает бывший посол ЕС в Анкаре Марк Пьерини. По словам дипломата, дела в турецкой экономике идут плохо, опросы показывают низкий рейтинг правящей партии, а давление со стороны его ультранационалистических союзников крайне сильно. Это значит, что конфликт может быть полезен турецкому лидеру.

Как настаивают несколько источников, альянсу срочно необходимо прояснить ситуацию, поскольку на кону стоит многое. Во-первых, целостность системы противоракетной обороны НАТО, до сих пор находящаяся под угрозой развёртывания ракет С-400, которые Турция закупила у России. Если Эрдоган, объявивший о приобретении второй батареи С-400, перейдёт к действиям, участие Анкары в операциях НАТО, особенно в Восточной Европе, будет поставлено под вопрос — так же как размещение на юго-востоке Турции радара раннего предупреждения НАТО, который должен играть ключевую роль в случае ударов баллистических ракет. Кроме того, в центре Турции размещена оперативная база самолётов радиообнаружения и наведения, а также существует авиабаза в Инджирлике, используемая ВВС США.

Как напоминает Le Monde, в ответ на угрозу американских санкций в связи с приобретением российского комплекса С-400, Анкара в конце 2019 года уже намекала на выдворение американских войск из страны. С тех пор Турция развернула вооружённые беспилотники в Турецкой Республике Северного Кипра, надеется в ближайшее время запустить свой первый лёгкий авианосец в Средиземном море и разрабатывает программу из шести подводных лодок. Похоже, что всё это она делает, полностью принимая на себя роль «нечестного игрока» в рядах «охваченного сомнениями и беспомощного» альянса, заключает издание.