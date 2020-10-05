NBC: врач Трампа признался, что скрывал тревожные факты о его состоянии

Лечащий врач президента США Шон Конли ранее отрицал, что у его высокопоставленного пациента возникала необходимость в кислородной поддержке, а теперь признал этот факт, передаёт NBC News. По словам самого Конли, он просто хотел выразить оптимизм медиков и самого Дональда Трампа.

Сегодня пациент с COVID, находящийся под самым пристальным наблюдением в мире, сделал неожиданный ход. За рулём был телохранитель, а сам президент — в маске, на заднем сидении — махал рукой своим сторонникам, собравшимся у больницы. Этот краткий «визит» он анонсировал в своём очередном видеообращении.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Скоро я предприму небольшой неожиданный визит…



Президент вернулся в свои больничные апартаменты, а за несколько часов до этого его врачи подали порцию прозрачности. Президентский доктор признал, что не раскрывал ключевую информацию о признаках опасности состояния президента Трампа.



ШОН КОНЛИ, лечащий врач президента США: Президент перенёс два эпизода временного спада насыщения кислородом.



Уровень кислорода в крови президента Трампа действительно падал до опасных показателей. А его лихорадку сочли «высокой». Теперь ему дают стероидный препарат, обычно используемый в серьёзных случаях.



БРАЙАН ГАРИБАЛЬДИ, врач президента США: Мы начали терапию дексаметазоном. Первую дозу он принял вчера. Мы планируем пока продолжать.



Лёгкие господина Трампа, возможно, демонстрируют признаки изменений, связанных с COVID.



ШОН КОНЛИ: Мы отслеживаем всё это. Ожидаются некоторые выводы. Но нет ничего, что вызывало бы серьёзную обеспокоенность с клинической точки зрения…



Несмотря на продолжающееся лечение, президент, по словам врачей, может скоро вернуться домой.



БРАЙАН ГАРИБАЛЬДИ, врач президента США: Мы надеемся, что можем планировать уже завтра отпустить его в Белый дом, где он сможет продолжать курс лечения.



Сегодняшний медицинский брифинг проходит на фоне слабеющего доверия к Белому дому. В то время как доктора подчёркивали более оптимистичный прогноз, глава аппарата Белого дома в пятницу рассказывал о президенте более тревожные вещи.



МАРК МЕДОУЗ, глава аппарата Белого дома: Нас это всерьёз обеспокоило. У него была лихорадка, а уровень кислорода в его крови быстро падал…



В субботу доктор Конли неоднократно отказывался говорить, что президенту давали дополнительный кислород.



ШОН КОНЛИ: В четверг никакого кислорода, и в данный момент тоже. Да и вчера, когда вся наша команда была здесь, он не был на кислороде.



Но сегодня — другая история.



ШОН КОНЛИ: Я беспокоился, что заболевание может быстро прогрессировать. Я порекомендовал президенту попробовать кислородную поддержку.



Сам президент пытается создать впечатление выздоровления, публикуя фото и видео, снятые в госпитале имени Уолтера Рида.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Это очень интересное путешествие, я многое узнал о COVID.



Вот что признал доктор Конли в ответ на настойчивые вопросы о своей недостаточной откровенности.



ШОН КОНЛИ: Я пытался отразить оптимизм команды и президента касательно того, как протекает его болезнь. И таким образом отошёл… Не то чтобы мы пытались что-то скрыть, необязательно…



Дата выхода в эфир 04 октября 2020 года.