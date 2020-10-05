WSJ: Белый дом предупредил своих недругов — не стоит пользоваться недугом Трампа

Советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен выступил с предупреждением в адрес соперников США: не стоит пытаться получить преимущества, пользуясь тем фактом, что Трамп заболел коронавирусом, пишет The Wall Street Journal. В частности, О'Брайен заверил, что правительство США «крепко держит штурвал» управления страной и любая акция вмешательства станет «ошибкой серьёзных масштабов».

В то время как президента США Дональда Трампа госпитализировали с коронавирусом, его советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен предупредил соперников Вашингтона, что им не стоит пытаться воспользоваться этой ситуацией, даже несмотря на то, что многие эксперты видят в ней благодатную почву для вмешательства и распространения дезинформации, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, О'Брайен сообщил, что американский лидер по-прежнему управляет страной и любая попытка противников США получить преимущество станет ошибкой «серьёзных масштабов».

«Думаю, что наши противники знают, что правительство Соединённых Штатов крепко держит штурвал, а также что мы защищаем американский народ», — заявил он в интервью CBS News.

Кроме того, в интервью The Wall Street Journal О'Брайен, который на прошлой неделе провёл встречу с представителями Москвы в Женеве, отметил, что США не поднимали общий уровень готовности и не считают, что соперники Вашингтона вроде Северной Кореи, Ирана, Китая и России начнут представлять какую-то новую угрозу.

«Любая попытка со стороны нашего противника воспользоваться тем фактом, что у президента обнаружили COVID, станет ошибкой серьёзных масштабов», — подчеркнул он.

Другие американские чиновники также сообщили о том, что не знают ни о каких новых угрозах США, появившихся с того момента, как у Трампа обнаружили вирус. Между тем, несмотря на свою болезнь, Трамп выслушал инструктаж О'Брайена, госсекретаря Майка Помпео и председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала Марка Милли, который прошёл по видеосвязи. По словам источников издания, брифинг носил плановый характер и не был реакцией на какую-то конкретную угрозу.

«Мы знаем о существовании парий, мы знаем о злонамеренно настроенных субъектах по всему миру», — заявил по этому поводу Помпео, добавив, что США готовы ответить на любой вызов.

Между тем, в конце прошлой недели О'Брайен провёл переговоры с секретарём Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Женеве. Стороны обсудили ряд вопросов, включая российские операции в Сирии и Афганистане, ядерную сферу и конфликт между Арменией и Азербайджаном. По словам советника по нацбезопасности, он, в частности, передал Москве, чтобы она не вмешивалась в следующие выборы в США. При этом хотя российская сторона публично заявила, что заниматься этим не будет, О'Брайен, по его собственным словам, собирается относиться к подобным утверждениям в духе «доверяй, но проверяй».

Тем не менее ряд экспертов по кибербезопасности считает, что болезнь Трампа создала благодатную среду для распространения дезинформации как иностранными, так и отечественными организациями. Более того, ещё в июле бывший чиновник ФБР Клинт Уотс предупредил, что в том случае, если в преддверии выборов коронавирус подхватит один или оба кандидата в президенты, это может быть чревато «потенциальной дезинформационной катастрофой», способной подорвать веру американцев в демократические процедуры.