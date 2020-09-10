WSJ: МВБ США пыталось подвергнуть цензуре сообщения о «российском вмешательстве»

Высокопоставленный чиновник МВБ США Брайан Мёрфи составил официальную жалобу о попытках своего начальства остановить распространение разведданных об опасностях «российского вмешательства» в выборы по той причине, что подобная информация нанесла бы урон Дональду Трампу, пишет The Wall Street Journal. По имеющимся данным, руководство Мёрфи приказало ему уделять главное внимание вмешательству не со стороны России, а Китая и Ирана, притом что эта инициатива исходила напрямую от советника Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена.

Чиновник администрации Трампа сделал разоблачительное заявление о том, что ему поручили остановить распространение разведсообщений об опасности вмешательства в выборы США со стороны России по той причине, что подобная информация нанесла бы ущерб президенту США Дональду Трампу, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на материалы официальной жалобы, опубликованной комитетом по разведке палаты представителей.

В своём заявлении высокопоставленный чиновник Министерства внутренней безопасности Брайан Мёрфи сообщил, что в июле руководство ведомства, включая и. о. главы МВБ Чада Вулфа, дало ему указание не распространять разведданные о российском «вмешательстве в выборы». При этом, по словам чиновника, его возражения против подобной политики были не только отметены, но и послужили причиной для преследования на службе.

В частности, в жалобе утверждается, что Вулф мотивировал такой подход тем, что эти данные «выставят президента в невыгодном свете». «Мистер Мёрфи выступил против этого, указав, что было бы неправильно держать в секрете надёжные разведданные из-за того, что они могут поставить кого-то в неловкое положение в политическом плане», — отмечается в документе. Впоследствии Мёрфи отстранили от участия в заседаниях по этому делу.

В жалобе также говорится, что в мае Вулф указал Мёрфи начать уделять главное внимание не «вмешательству России в выборы», а вмешательству в них со стороны Китая и Ирана, притом что подобная инициатива исходила лично от советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

«Мистер Мёрфи проинформировал мистера Вулфа, что не будет выполнять данные распоряжения, поскольку это поставит страну в серьёзное и опасное положение», — подчёркивается в донесении.

«Мы категорически отрицаем, что утверждения мистера Мёрфи соответствуют действительности по существу», — заявил представитель МВБ Алексей Волторнист. По его словам, Вулф противодействует «вмешательству в выборы со стороны всех иностранных держав, как и атакам всех экстремистских группировок».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Мэтьюс также опровергла эту жалобу, заявив, что О'Брайен «никогда не пытался указывать разведывательному сообществу, на какую угрозу выборам им следует обращать главное внимание».

Между тем, в донесении также говорится, что в мае высокопоставленный чиновник МВБ Кен Куччинелли попросил Мёрфи скорректировать отчёт об угрозе со стороны сторонников превосходства белой расы таким образом, чтобы «эта опасность казалась менее серьёзной», сделав вместо этого особый акцент на агрессивных группировках левого толка.

Однако Мёрфи, судя по имеющейся информации, отказался вносить подобные изменения и в этом случае, указав на то, что подобный поступок будет равносилен цензуре.

Конгрессмен-демократ Адам Шифф, который занимает пост главы комитета по разведке палаты представителей, заявил по этому поводу, что в жалобе «присутствуют серьёзные и тревожные утверждения касательного того, что высокопоставленные чиновники Белого дома и МВБ предпринимали неподобающие попытки по политизации, манипуляции и цензуре разведданных, с тем чтобы президент Трамп извлёк из них пользу в политическом плане».