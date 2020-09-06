Washington Post: экс-адвокат Трампа объяснил, почему тот восхищается Путиным

В своей книге бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн утверждает, что американскому лидеру нравится то, как Владимир Путин управляет страной. Кроме того, по словам экс-юриста, глава Белого дома ошибочно считает российского коллегу «богатейшим человеком в мире», передаёт The Washington Post.

Трамп предпринимал «явные и скрытые попытки заставить Россию вмешаться в выборы 2016 года». С таким утверждением в своей новой книге выступил бывший адвокат и помощник действующего президента США Майкл Коэн, пишет The Washington Post.

В книге Disloyal: A Memoir, полученной изданием за несколько дней до её публикации, Коэн даёт «настараживающее описание лицам, вращающимся вокруг Трампа, сравнивая его окружение с мафией». Самого главу Белого дома он называет «обманщиком, лжецом, мошенником, задирой, расистом, хищником и аферистом».

По словам Коэна, причина восхищения Трампа Владимиром Путиным проще, чем предполагают многие из его критиков. Прежде всего, американский президент любит деньги, и он ошибочно считал российского коллегу «богатейшим человеком в мире». Нью-йоркскому миллиардеру также нравилось то, что глава Кремля сумел «взять под контроль целую страну и управлять ей как собственной компанией — фактически как если бы это была Trump Organization».

Лесть Трампа в адрес Путина во время кампании 2016 года поначалу объяснялась его стремлением привлечь для своего проекта финансирование «российских олигархов». Но затем бизнесмен якобы решил воспользоваться «ненавистью» Москвы в отношении кандидатки от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы «заполучить больше власти в США», утверждает экс-адвокат в своих мемуарах.

«То, что походило на сговор, на самом деле было совпадением общих интересов с целью навредить Хиллари Клинтон любым возможным способом, вплоть до вмешательства в американские выборы. Последнее не вызвало у Трампа никакого беспокойства», — считает Коэн.

Согласно его книге, ещё одна причина, по которой Трамп «постоянно хвалил» Путина, — его давнее желание возвести 120-этажное здание Trump Tower в центре Москвы. Миллиардер якобы планировал бесплатно отдать пентхаус в проектируемой башне российскому президенту, чтобы «подлизаться» к нему.

В книге также говорится, что во время кампании 2016 года Трамп пренебрежительно относился к меньшинствам, описывая их как «не мой народ». «Я никогда не получу голоса латиноамериканцев, — вспоминает Коэн слова своего бывшего шефа. — Как и темнокожие, они слишком глупы, чтобы голосовать за меня». Кроме того, по словам Коэна, Трамп испытывал «навязчивую ненависть» к Бараку Обаме. Однажды, рассуждая о правлении первого афроамериканского президента США, он якобы заявил: «Назови мне хоть одну управляемую темнокожим страну, которая не была бы выгребной ямой».

В 2018 году Коэн сознался, что давал ложные показания конгрессу о московском проекте Трампа. Он также признал себя виновным в преступлениях, которые не были связаны с его работой на действующего президента США, — в уклонении от уплаты налогов и предоставлении ложных сведений финансовым учреждениям. Экс-помощника Трампа приговорили к трём годам лишения свободы. Позже ему разрешили отбывать наказание дома из-за пандемии коронавируса, поясняет издание.

В администрации президента США назвали комментарии Коэна о России «безосновательными». Высокопоставленный чиновник напомнил изданию, что многочисленные расследования не подтвердили «сговора» между предвыборным штабом Трампа и Кремлём.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани обрушилась с критикой на экс-юриста Трампа. «Майкл Коэн — дискредитированный злоумышленник и лишенный адвокатского статуса юрист, который солгал конгрессу. Он потерял всякое доверие, и его последняя попытка нажиться на лжи не вызывает никакого удивления», — заявила она.