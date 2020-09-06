Обозреватель WP: «Боже, храни наши войска» — армия не поможет Трампу сохранить власть силой

Судя по недавнему опросу среди военных, по сравнению с прошлыми выборами Дональда Трампа поддерживает заметно меньше представителей Вооружённых сил. Как отмечает обозреватель The Washington Post Дэна Милбэнк, что бы ни было причиной такого отношения — дружба с диктаторами, брошенные союзники или расовый вопрос, — ясно, что, даже если лидер попробует остаться у власти силой, армия его не поддержит.

«Боже, храни наши войска». Иногда это — ничего не значащее выражение, которое политики используют, чтобы эффектно закончить свою речь. Но сегодня я действительно особенно сильно восхищаюсь нашими военными», — пишет в своей статье обозреватель The Washington Post Дэна Милбэнк.

В то время, когда действующий президент США «всеми силами пытается дискредитировать результаты выборов, на которых он должен проиграть», и стремится «уничтожить последнее, что связывает» американский народ, войска «говорят нет», утверждает автор статьи.

Как показал недавний опрос Military Times, проведённый среди военнослужащих, 50% американцев, проходящих действительную службу, негативно относятся к президенту Трампу и только 38% положительно оценивают главу Белого дома. В войсках избирателей действующего лидера на 4% меньше, чем тех, кто собирается голосовать за Джо Байдена, — «невероятные показатели для демократа». При этом в 2016 году многие военные предпочитали Трампа Хиллари Клинтон, напоминает обозреватель.

По словам Милбэнка, «отторжение» действующего президента армией происходит даже на ещё более глубоком уровне. В том же опросе военнослужащие заявили, что, в отличие от действующего президента, поддерживают переименование своих баз, названных в честь генералов-конфедератов, выступают за запрет флага Конфедеративных штатов и подобной символики на территории военных объектов и не считают иммиграцию, гражданское неповиновение и протесты существенными угрозами Соединённым Штатам. Среди основных угроз военные назвали Китай, Иран, кибертерроризм, «Исламское государство»*, «Аль-Каиду»** и белый национализм.

«Если случится худшее, Трамп потерпит поражение на выборах и попытается сохранить власть силой, ясно, что Вооружённые силы США ему в этом помогать не будут», — комментирует автор статьи.

Согласно опросу, в котором приняли участие 1018 человек, мнения относительно Трампа среди офицеров и рядового и сержантского состава несколько разнятся. Так, более 59% офицеров заявили, что им не нравится действующий президент. Среди рядовых и сержантов противников лидера оказалось меньше — 47%, а сторонников — почти 39%. Но в целом настроения прослеживаются одинаковые, утверждает аналитик.

Как так получилось? Возможно, из-за того, что президент вступается за военных преступников, вроде морпеха Эдди Галлахера. Или того, что при Трампе США бросили своих союзников в Сирии. Или того, что они выводят войска из Германии. Или из-за дружбы главы Белого дома с Владимиром Путиным, Ким Чен Ыном и саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, рассуждает Дэна Милбэнк. Может, зря Трамп ругал героя Джона Маккейна. Может, зря проводил военный парад, будто он какой-то диктатор. Может, зря пытался перенести расовый конфликт в армию своей поддержкой героев Конфедерации.

Всё же не зря бывший министр обороны Трампа отставной генерал Джим Мэттис раскритиковал президента за использование армии при подавлении протестов против расовой несправедливости. Бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов и экс-госсекретарь в администрации Джорджа Буша — младшего Колин Пауэлл осудил действующего лидера за «лесть в адрес диктаторов и деспотов». А отставной генерал Уильям Макрейвен, командовавший операцией по ликвидации террориста Усамы бен Ладена, заявил, что Трамп «унизил американцев на мировой арене».

«Войска слушают этих старых вояк и сами видят катастрофу, коей обернулось руководство Трампа. Честь им и хвала», — заключает автор.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.