Колумнист Washington Post: американским войскам нужен новый верховный главнокомандующий

Несмотря на то что кандидаты в президенты США от Республиканской партии в последние годы пользовались поддержкой среди военных, действующий американский лидер Дональд Трамп, похоже, сумел настроить их против себя, пишет обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин. Так, согласно последнему опросу Military Times, больше военных готовы отдать свой голос за кандидата от демократов Джо Байдена, чем за Трампа.

На протяжении многих лет представители Республиканской партии пользуются преимуществом перед демократами у американских военных и ветеранов на выборах. Однако, как пишет обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин, с приходом на пост президента США Дональда Трампа ситуация изменилась.

Как отмечает Рубин, выставляя вопрос обороны слабой стороной Демократической партии, республиканцам удавалось обходить демократов в штатах со значительным числом действующих или бывших военнослужащих среди избирателей, например в Техасе, Флориде и Вирджинии.

Тем не менее результаты обнародованного в понедельник американским изданием Military Times опроса показали, что 49,9% из опрошенных в конце июля — начале августа 1018 военнослужащих негативно отзываются о президенте. При этом 42% признались, что у них сложилось «крайне неблагоприятное мнение» о главнокомандующем Вооружёнными силами США.

Настоящим «шоком» автор статьи назвала тот факт, что 41% опрошенных военных, находящихся на действительной службе, заявили, что если бы выборы президента состоялись сегодня, они бы проголосовали за кандидата от демократов Джо Байдена. Согласно результатам опроса, лишь 38% военнослужащих признались, что симпатизируют Трампу. Отдать свой голос за действующего президента готовы всего 37% респондентов.

По словам Рубин, на то есть сразу несколько причин. Во-первых, Трамп, пять раз получавший отсрочку от армии во время войны во Вьетнаме, должным образом не отреагировал на сообщения о том, что российская военная разведка тайно предлагала боевикам «Талибана»* награды за убийства американских военных в Афганистане.

Во-вторых, он отправил в отставку эксперта Совета нацбезопасности по Украине Александра Виндмана за то, что он сказал «правду» на выступлении с показаниями во время процесса импичмента против американского лидера.

Кроме того, президент из-за дождя пропустил церемонию почтения памяти погибших в Первой мировой войне, смягчил наказание осуждённым военным преступникам, тем самым оскорбив всех военных, кто соблюдает присягу, и оскорбил всех военнопленных, заявив, что ему не нравятся те, кто попадает в плен.

Нелюбовь военных, по мнению автора статьи, Трамп также заслужил, выведя войска из Германии, бросив бывших союзников курдов в Сирии, «пресмыкаясь» перед российским коллегой Владимиром Путиным и вымогая компромат на Байдена в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи.

Помимо прочего, большинство американских военнослужащих не согласны с Трампом относительно его видения того, что представляет угрозу национальной безопасности страны. Так, 74% респондентов высказались против использования войск для подавления протестов против расизма и полицейского произвола, и лишь 21% военных сочли иммиграцию серьёзной проблемой своей страны.

Также американские военнослужащие считают Россию большей угрозой, чем Иран. 81% опрошенных заявили, что опасность исходит от Москвы, 58% сказали, что от Тегерана. Впрочем, с оценкой Китая в качестве угрозы национальной безопасности согласились 87% военных.

При этом, по словам журналистки, избиратели из числа военных всё больше понимают, что угроза национальной безопасности исходит прежде всего от Трампа, который не может или не хочет противостоять реальным проблемам.

Непонимание Трампом таких «базовых понятий, как честь, военная дисциплина и субординация, делает США слабее и ставит под угрозу тех, кто рискует жизнью, чтобы защитить Америку. Неудивительно, что так много военных хотят нового главнокомандующего», — пишет Рубин в своей статье для The Washington Post.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.