NYT: МВБ США обвинили в политической пристрастности после отказа публиковать доклад о русских, очерняющих Байдена

По сообщениям американских СМИ, Министерство внутренней безопасности США не одобрило публикацию июльского доклада собственной разведки о том, что Россия пытается очернить психическое здоровье Джо Байдена. Хотя глава ведомства Чед Вулф настаивает, что документ был «очень плохо составлен», некоторые обвинили МВБ в следовании «политическим прихотям» Белого дома, пишет The New York Times.

Как удалось выяснить каналу ABC News, Министерство внутренней безопасности (МВБ) США отказалось публиковать разведывательный бюллетень от 9 июля, в котором говорилось, что Россия пытается очернить психическое здоровье кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, пишет The New York Times.

Документ был составлен для того, чтобы предупредить сотрудников органов правопорядка на государственном и местном уровнях. Однако высокопоставленные сотрудники МВБ настояли на том, чтобы процесс публикации доклада был приостановлен. Как заявил в недавнем интервью журналистам исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вулф, он и его коллеги усомнились в качестве «очень плохо составленного» документа. Сейчас, по словам главы ведомства, его подчинённые переписывают доклад. «Надеюсь, он скоро выйдет», — подчеркнул Вулф.

В то же время, как отметил Майлз Тэйлор, бывший начальник штаба Министерства внутренней безопасности при администрации Дональда Трампа, со стороны политвыдвиженцев, работающих в ведомстве, довольно странно блокировать доклады разведки о русских. «У нас были подобные случаи, когда Белый дом не хотел, чтобы мы говорили о вмешательстве России в выборы и нам приходилось идти в обход Белого дома, чтобы всё равно это сделать», — добавил Тэйлор.

Как обращает внимание The New York Times, по всей видимости, в министерстве действуют «противоречивые стандарты» относительно оценки информации собственного разведывательного управления и её последующей публикации. Примечательно, что доклад о России и Байдене был написан с пометкой «высокой степени уверенности» в оценке и всё равно не был допущен до публикации. В то же время бюллетень от 16 июля о насильственных действиях «экстремистов-анархистов» на северо-западе страны был одобрен и широко распространялся, хотя составившие его специалисты разведывательного управления признали, что предоставляют данные с «малой степенью уверенности».

«Это один из последних из целой серии примеров, когда назначенные по политическим мотивам руководители пытаются политизировать работу своих ведомств и намеренно исказить оценки разведки, на которые рассчитывают столь многие сотрудники правоохранительных органов в своём стремлении обеспечить безопасность американцев», — прокомментировал член палаты представителей от штата Миссиссипи демократ Бенни Томпсон. Политик попросил генерального инспектора Министерства внутренней безопасности разобраться в ситуации.

The New York Times подчёркивает, что ведомство ранее уже сталкивалось с критикой из-за того, что оно якобы принимает решения, основываясь на «политических прихотях» Белого дома, как это было в случае размещения федеральных сил в охваченных протестами Портленде и Вашингтоне вопреки желаниям местных властей. Одной из основных задач Министерства внутренней безопасности, созданного после терактов 11 сентября, которые показали проблемы в коммуникации между правительственными ведомствами, остаётся распространение среди коллег из других департаментов последней информации об угрозах национальной безопасности. Однако, по сравнению с прочими разведведомствами, Управление разведки и аналитики при министерстве до сих пор не пользуется широким доверием, и недавние инциденты, по мнению экс-сотрудников МВБ, делу не помогают.

По словам бывшего представителя министерства при администрации Трампа Дэвида Лапана, новости о приостановке публикации документа о «вмешательстве» России могут вызвать вопросы о политизированности МВБ и лишь усугубить недоверие к ведомству.

Как напоминает издание, действующего президента и его команду уже долгое время обвиняют в попытках приуменьшить угрозу влияния России на американские выборы. Вулф заверяет, что Министерство внутренней безопасности уделяет особое внимание кампаниям по дезинформации и проблеме иностранного вмешательства в голосование. Но, как рассказывают бывшие сотрудники ведомства, Дональд Трамп чётко дал понять, что хочет, чтобы МВБ в первую очередь концентрировалось на проблемах иммиграции, таможенного контроля, кибербезопасности и распространения информации между другими департаментами.