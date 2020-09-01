Обозреватель The Hill: неудивительно, что американцы не доверяют СМИ

«Нет ничего удивительного в том, что американцы не доверяют предвзятым СМИ», — пишет обозреватель The Hill Бернард Голдберг.

Недавний совместный опрос Gallup и Knight Foundation показал, что сейчас почти никто не доверяет средствам массовой информации.

«Я понимаю, что это вряд ли можно назвать «экстренной новостью». Многие из нас давно поняли, что журналисты в большинстве своём преследуют свои корыстные политические цели», — отмечает автор.

Однако последние данные складываются в очень неприятную картину: 86% американцев заявляют, что в освещении новостей присутствует либо «изрядное количество», либо «большое количество» политической предвзятости.

«Это поразительно. Почти девять из десяти американцев считают, что журналисты искажают новости», — подчёркивается в статье.

При этом среди республиканцев 71% отрицательно относятся к средствам массовой информации, а среди демократов лишь 22%. И в этом нет ничего удивительного, уверен автор. Лишь небольшое число демократов считает журналистов предвзятыми, поскольку им нравятся новости, которые они получают из основных СМИ.

«И, правда, зачем им думать иначе? Ведь либеральные журналисты сообщают демократам именно такие предвзятые новости, которые им необходимы», — отмечает автор.

Например, когда кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден выбрал сенатора Камалу Харрис в качестве своей напарницы по президентской гонке, издание The New York Times немедленно назвало её «умеренным прагматиком».

И данная газета была в этом не одинока. Associated Press и Los Angeles Times назвали Харрис «центристом». Ведущий ABC News Джордж Стефанопулос сказал, что «Камала Харрис относится к центристскому, умеренному крыла Демократической партии».

Возможно, для либеральных журналистов Харрис действительно умеренная или центрист, однако политически нейтральный портал GovTrack.us, отслеживающий законопроекты конгресса США, считает иначе. Анализ, проведённый ресурсом, показал, что в 2019 году Харрис была «самой либеральной» из всех 100 сенаторов США, исходя из законопроектов, под которым она поставила свою подпись.

Тем не менее основные средства массовой информации сегодня называют её «умеренной» и «центристом».

«Когда я писал свою первую книгу «Предвзятость» о либеральном подходе к новостям, критики говорили, что предвзятость, с точки зрения стороннего наблюдателя, состоит в следующем: если вы считаете, что журналисты предвзяты, то это означает, что на самом деле предвзяты вы», — отмечает автор.

Именно так и рассуждают многие современные журналисты: когда их критикуют, они занимают круговую оборону, отказываются брать на себя вину, а вместо этого обвиняют вас.

«Поэтому неудивительно, что почти девять из десяти американцев считают, что журналисты политически предвзяты. Но также есть ещё одна проблема, которая должна вызывать у нас тревогу: сейчас слишком много некомпетентных журналистов», — подытоживает обозреватель The Hill Бернард Голдберг.