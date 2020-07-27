MSN/PA Media: лейбористы всё активнее требуют от Ofcom проверить лицензию RT в Британии

Британская Лейбористская партия вновь призвала медиарегулятор Ofcom провести проверку в отношении RT и пересмотреть лицензию на вещание в Великобритании, сообщает агентство PA Media, материал которого опубликовал новостной агрегатор MSN. Лейбористы утверждают, что Ofcom должен обратить внимание на доклад о роли России в британской политике, в котором упоминается RT. Заместитель главреда телеканала Анна Белкина подчеркнула, что RT за последние два года не допустил ни единого нарушения кодекса Ofcom.

Лейбористская партия Великобритании продолжает призывать регулирующее ведомство страны в области СМИ Ofcom рассмотреть вопрос о том, может ли российский новостной канал RT сохранять лицензию на вещание в Соединённом Королевстве, сообщает новостной агрегатор MSN со ссылкой на агентство PA Media.



Как отмечается в материале PA Media, министр культуры теневого кабинета лейбористов Джо Стивенс, которая ранее, после публикации комитетом британского парламента по разведке и безопасности доклада о вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Великобритании, направила письмо в Ofcom c таким же призывом, заявила в интервью СМИ: «Принимать решение о том, нужно ли запрещать RT или нет, должна не Лейбористская партия. Мы лишь хотим, чтобы Ofcom как независимый регулятор рассмотрел роль RT в контексте доклада комитета по разведке и безопасности».



В защиту канала выступила заместитель главного редактора RT Анна Белкина. Она заявила: «Ofcom сам объявил, что по количеству нарушений RT находится на равных с другими каналами, работающими в Великобритании. Мы нарушали кодекс даже реже, чем многие британские каналы. За последние два года у нас не было ни единого нарушения».



Отвечая на вопрос о том, признаёт ли RT, что свидетельства применения «Новичка» в Солсбери существуют, госпожа Белкина отметила: «Вокруг этого инцидента по-прежнему много вопросов. Некоторые свидетельства представлены были, но были и данные, которые эту версию опровергают. Мы же даём как эти точки зрения, так и точку зрения британского правительства. Мы — независимое СМИ, финансируемое за счет бюджетных средств, так же, как BBC». Когда Белкину спросили, критиковал ли когда-нибудь RT президента России Владимира Путина, она ответила: «На RT каждый день появляется критика по поводу происходящих в России событий».



Как напоминает MSN, в докладе комитета британского парламента о российском вмешательстве утверждается, что RT и Sputnik сыграли роль в попытках Москвы расширить своё политическое влияние за рубежом.