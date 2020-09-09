BI: «антиамериканский» президент против «угрозы экономике» — предвыборная гонка в США вышла на финишную прямую

До президентских выборов в США осталось менее двух месяцев, поэтому кандидаты от республиканцев и демократов, Дональд Трамп и Джо Байден, усиливают нападки друг на друга. Как сообщает Business Insider, Байден припомнил оппоненту предполагаемые слова о погибших солдатах-«неудачниках» и назвал его «антиамериканским» лидером, а Трамп предупредил, что соперник представляет угрозу национальной экономике.

В День труда, понедельник 7 сентября, когда предвыборная кампания вышла на свою «финишную прямую», кандидаты в президенты США, действующий лидер и республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, активизировали нападки друг на друга, пишет Business Insider.

Так, Трамп назвал оппонента «глупым», а также заявил, что Байден представляет угрозу экономике. В свою очередь кандидат от Демократической партии припомнил главе Белого дома недавнюю статью The Atlantic, в которой утверждалось, что Трамп назвал погибших американских солдат «слабаками» и «неудачниками». По словам Байдена, его соперник-республиканец ведёт себя «абсолютно антиамерикански».

Правда, как напоминает издание, сам Трамп обвинения решительно опроверг и назвал «сфабрикованными». «Я как никто другой уважаю не только нашу армию, но и людей, которые, находясь на службе, отдали свои жизни», — заявил американский лидер. Несмотря на это, статью обсуждали в течение нескольких дней, и из-за такой рекламы действующий президент рискует лишиться поддержки ключевой части своего электората — ветеранов и военных.

Находясь в Пенсильвании, одном из «колеблющихся» штатов, где будет разворачиваться основная борьба за избирателей, Байден сделал отсылку к предполагаемым высказываниям президента. Кандидат от демократов упомянул о своём сыне, Бо Байдене, который служил в Ираке, а в 2015 году умер от рака мозга: «Бо не был ни неудачником, ни слабаком... он служил с героями».

Как отмечает Business Insider, визит Байдена в Пенсильванию дал старт целой череде поездок кандидатов по «колеблющимся штатам» — менее чем за 60 дней до выборов, которые состоятся 3 ноября, гонка набирает обороты. В условиях протестов против расовой дискриминации и полицейского произвола, которые владели вниманием американцев в течение нескольких последних месяцев, демократ намерен представить своего оппонента как «неэффективного лидера, который процветает в хаосе и совсем не заботится о рабочем классе».

Себя же Байден продвигает как «сильнейшего лейбористского президента» в истории США и усиленно налаживает контакты с лидерами профсоюзов, гарантируя, что не даст главам бизнесов вмешиваться в организационные дела рабочих и поднимет минимальную заработную плату. «Народ понял, что эта страна живёт не благодаря финансовым фокусникам с Уолл-Стрит, а благодаря вам, работникам ключевых индустрий», — заявил Байден в ходе онлайн-дискуссии с лидерами профсоюзов.

Трамп же, чья кампания в первую очередь строится на обещаниях «закона и порядка», предупреждает, что в случае своей победы Байден вновь введёт режим самоизоляции для борьбы с пандемией, и это может иметь катастрофические последствия. «План Байдена на китайский вирус заключается в том, чтобы закрыть на карантин всю американскую экономику. Из-за него под сокращение пойдут миллионы работников, что выльется в бессчётное число смертей от суицидов, злоупотребления алкоголем и наркотиками, депрессии, сердечно-сосудистых и других очень серьёзных заболеваний», — подчеркнул президент.

По данным Business Insider, по опросам, сейчас в штате Пенсильвания, где в 2016 году Трамп выиграл с незначительным перевесом голосов, ведёт Байден. Однако в последнее время разрыв сокращается.