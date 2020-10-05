NI: ни от Трампа, ни от Байдена Россия улучшения отношений не ждёт

Российские власти весьма пессимистично смотрят на перспективы сотрудничества со Штатами после новых президентских выборов, пишет National Interest. Если победит Трамп, то вряд ли его политика будет сильно отличаться от той, что он проводил в последнее время. Если же победит Байден, то он неоднократно грозился ввести против Москвы новые санкции

В США приближаются выборы, но Россия при этом готовится к новым четырём годам конфронтации с Вашингтоном, пишет National Interest. По словам автора статьи, вне зависимости от того, кто выиграет — Трамп или Байден, в Москве не ожидают улучшения отношений. А обострение внутренних противоречий в Штатах лишь ещё больше дестабилизирует внешнюю политику Вашингтона.

По словам российских политологов, отношения между странами вряд ли могут стать лучше, по меньшей мере, пока Штаты не решат свои внутренние проблемы. С другой стороны, и ухудшаться им тоже больше некуда. Однако же российские власти опасаются даже пытаться наладить отношения, поскольку эти попытки могут быть использованы для внутренних распрей в Штатах.

Как напоминает автор статьи, улучшения отношений ждала Москва после избрания Трампа, тогда даже депутаты Госдумы разразились аплодисментами, узнав, что он победил. Но оптимизм быстро испарился, когда оказалось, что желания Трампа разбиваются об упорство конгресса. И хотя сам Трамп продолжал говорить, что хочет сближения с Россией, его администрация придерживалась в отношениях весьма жёсткой линии. Именно при Трампе США стали выходить из важнейших договоров об ограничении вооружений, ввели санкции, стали поставлять противотанковое оружие Украине.

Сейчас же в Кремле не находят достаточных доводов, чтобы считать, что новый срок Трампа будет чем-то отличаться от прежнего. И всё же Байдена считают худшим из зол, поскольку он ратовал за увеличение давления на Россию и обещал в случае избрания ввести новые санкции. Также он охотнее, чем Трамп, готов помогать Украине.

Впрочем, автор статьи напоминает, что на заре своей карьеры Байден высказывался в адрес Путина весьма положительно, сравнивал его с Петром Великим. Став вице-президентом при Бараке Обаме, Байден поддерживал его политику «перезагрузки».

Однако позже во время визита в Россию в 2011 году он стал говорить российской оппозиции, что Штаты не хотят видеть Путина на третьем сроке. А в 2014 году его назначили спецпредставителем по Украине.

Впрочем, по словам автора статьи, в Москве сейчас в большей степени обращают внимание не на позиции двух кандидатов, а на общую поляризацию политического ландшафта: «российское дело» и импичмент, протесты после смерти Джорджа Флойда, а также несогласованность подхода Вашингтона по борьбе с пандемией. По словам политологов, мало кто в России понимает, что происходит в Штатах, но есть ощущение полного безумия.

У России есть несколько вариантов, как справляться со Штатами в ближайшие четыре года. Один из главных— продолжать укреплять отношения с Китаем. Вместе эти страны могут успешно противостоять Штатам.

В целом же Россия считает, что конфронтация со Штатами болезненна, но не смертельна. И в долгосрочной перспективе Штатам всё равно придётся свою политику подстраивать под многополярный мир и принимать Россию и Китай как легитимные великие державы, пишет National Interest.