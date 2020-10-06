MSNBC: Россия пообещала США не вмешиваться в выборы — а Белый дом поверил ей на слово

Советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что во время встречи с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым «потребовал», чтобы Москва не вмешивалась в американские выборы, — и получил в ответ заверения, что этого не случится, сообщает MSNBC. Как подчёркивает обозреватель канала, подобная доверчивость со стороны администрации Трампа не может не тревожить — ведь у американских ведомств накопилось немало «убедительных свидетельств» того, что Москва уже активно пытается повлиять на ход американских выборов.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен не обеспокоен «вмешательством» России в американские выборы — ведь его российский коллега заверил его, что подобных планов у Москвы нет, передаёт MSNBC.



Как уточняется в материале на сайте канала, О’Брайен в недавнем интервью CBS рассказал, что в пятницу во время состоявшейся в Женеве встречи с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым «потребовал», чтобы Москва оставила попытки повлиять на ход голосования в Америке — и российская сторона в ответ «пообещала» этого не делать.



«Скорее всего советник по нацбезопасности знал, что его выступление смотрел и Дональд Трамп и что, если бы он сказал по данной теме что-то другое, он мог бы лишиться должности, — иронизирует обозреватель MSNBC. — И тем не менее — что же, Россия «пообещала» держаться от наших выборов подальше, и О’Брайену этого хватило? Да бросьте».



Как подчёркивает журналист, О’Брайену следовало бы по роду службы знать, что директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина совсем недавно опубликовал официальное заявление, в котором был «документально зафиксирован тот факт, что связанные с Кремлём агенты уже сейчас активно участвуют в кампании», направленной на то, чтобы помочь Трампу избраться на второй срок.



Вскоре после этого Министерство внутренней безопасности США в своём разведывательном донесении предупредило о «попытках России дестабилизировать наши выборы посредством лживых заявлений о нашей избирательной системе», причём заявления эти были очень похожи на излюбленные тезисы самого Трампа, продолжает автор материала. Затем о «крайне активных попытках» Москвы повлиять на выборы 2020 года заявил директор ФБР Крис Рэй, который, давая показания на слушаниях в конгрессе США под присягой, поведал, что Россия пытается в этих целях «очернить» соперника Трампа Джо Байдена, напоминает обозреватель MSNBC. Ну а летом в ЦРУ заявили, что правительство Владимира Путина дискредитирует Байдена и таким образом «скорее всего» реализует российскую операцию по вмешательству в выборы, пишет он.



Между тем, уже несколько недель кряду о российских попытках оказать влияние на выборы заявляют и в частном секторе — об этом говорят и в Microsoft, и в Facebook, и в Twitter, и в других крупных технологических корпорациях, отмечается в материале MSNBC. Так, менее двух недель назад руководство Facebook объявило о том, что в рамках своей кампании по противодействию Кремлю ликвидировало сеть, связанную с российской кампанией по дезинформации, говорится в статье.



Однако, несмотря на все эти «убедительные свидетельства» того, что российское вмешательство уже в самом разгаре, советник Трампа по вопросам национальной безопасности попытался успокоить сограждан, заявив в эфире федерального канала, что Москва «пообещала» держаться в стороне от американских выборов, возмущается журналист MSNBC. «Разумеется, если правая рука президента в вопросах нацбезопасности сомневается даже в том, что это посягательство реально, возникает резонный вопрос о том, какие меры предпринимает — и предпринимает ли что-то вообще — Белый дом, чтобы уберечь страну», — подытоживает автор.