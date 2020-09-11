WSJ: Вашингтон вновь ответил на «вмешательство» Москвы санкциями — под удар попали один украинец и трое россиян

Вашингтон в четверг снова ответил на попытки России «вмешаться» в американские выборы, наложив санкции на украинского депутата Андрея Деркача, а также на трёх россиян, связанных с российским Агентством интернет-исследований, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, Деркача в США обвиняют в попытке подорвать авторитет кандидата в президенты США Джо Байдена, а троих россиян — в управлении криптовалютными счетами, которые использовались в рамках «вмешательства».

Администрация президента США Дональда Трампа в четверг ввела санкции против одного гражданина Украины и трёх россиян, которые, как утверждает Вашингтон, пытались повлиять на ход американских выборов в качестве «агентов Москвы», сообщает The Wall Street Journal. Как пишет газета, речь идёт о депутате Верховной рады Андрее Деркаче, который, по информации американского Минфина, вмешивался в выборы 2020 года, а также о трёх лицах, работавших ранее на Агентство интернет-исследований — российскую компанию, которую американские чиновники называют одним из центральных элементов кампании Москвы по вмешательству в выборы 2016-го.

Как заявили представители Минфина США, господин Деркач является российским агентом уже более десяти лет, поддерживая «тесные связи» с «разведывательными службами Кремля», и принимал непосредственное участие в попытках «пошатнуть доверие к предстоящим президентским выборам в Америке», говорится в материале WSJ. В частности, согласно заявлениям американских властей, Деркач распространял «теории о том, что кандидат от Демократической партии Джо Байден замешан в запутанных отношениях его сына Хантера» с украинской газовой компанией Burisma с целью подорвать авторитет Байдена как кандидата, а также признавал, что предлагал членам конгресса США от Республиканской партии соответствующую информацию.

Сам Деркач отвечать на просьбу журналистов WSJ прокомментировать введение против него санкций не стал, однако ранее аналогичные обвинения он уже опровергал, пишет издание. В свою очередь, официальный представитель российского посольства в США заявил, что Вашингтон пытается «удержать на плаву свою любимую тему» и что свои обвинения американские чиновники специально озвучивают именно сейчас, поскольку думают о предстоящих выборах.

В Минфине США сообщили, что Андрей Деркач с конца 2019-го и до середины 2020 года пытался «генерировать фальшивые и неподтверждённые легенды» об американских официальных лицах, участвующих в выборах 2020 года, и, в частности, публиковал отредактированные аудиозаписи и другие «бездоказательные» материалы с целью дискредитировать американских политиков. «Деркач и другие российские агенты, пользуясь махинациями и обманом, пытаются повлиять на ход выборов в США и других странах мира», — заявил по поводу санкций глава Минфина Стивен Мнучин. По данным WSJ, в ведомстве также сообщили, что санкции — это сигнал для «Москвы и её приспешников» о том, что попытки вмешаться в выборы не будут сходить им с рук.

Глава Госдепа Майк Помпео, комментируя новые меры против Москвы, сообщил, что «операция Кремля», в которой участвовал Деркач, должна была достигнуть апогея до дня голосования на следующих выборах. По словам Помпео, украинский депутат «пытался повлиять на мнения американских избирателей посредством тайной кампании под руководством России, направленной на манипулирование американскими политическими механизмами для продвижения зловредных интересов Москвы на Украине».

Как напоминает обозреватель WSJ, в прошлом месяце американские разведслужбы обнародовали предупреждение о том, что Россия пытается навредить имиджу господина Байдена, чтобы не дать ему одержать победу на предстоящих выборах. Опубликовать такое сообщение американское разведсообщество убедили члены конгресса США от Демократической партии, обеспокоенные в том числе тем, что их коллеги-республиканцы ведут расследование в отношении семьи Байдена, опираясь при этом на источники, которые могут распространять «российскую дезинформацию» — включая и Деркача. В сообщении американских разведслужб украинского депутата назвали одним из лиц, пытавшихся навредить Байдену, привлекая внимание к «слитым» в интернет записям телефонных переговоров, организованных в 2015 году между Байденом и занимавшим в то время пост президента Украины Петром Порошенко.

В тех переговорах Байден и Порошенко обсуждали увольнение Виктора Шохина, на тот момент являвшегося генпрокурором Украины; Шохина активно критиковали в США и ЕС за то, что ему не удалось развернуть серьёзную борьбу с коррупцией, говорится в материале WSJ. Записи переговоров не отличались хорошим качеством и не содержали никаких данных, о которых не было известно ранее, однако президент Трамп, как указывали в четверг его критики, ранее всё же ретвитнул пост с записями, опубликованный в микроблоге, который уже был удалён руководством Twitter.

Как подчёркивает обозреватель WSJ, господин Трамп и его союзники уже давно пытаются сделать связи Хантера Байдена с компанией Burisma, где сын кандидата от демократов являлся членом совета директоров, одной из главных тем предвыборной кампании, утверждая без каких-либо доказательств, что младший Байден получил такой пост в результате каких-то нечестных договорённостей между его отцом и высокопоставленными украинскими чиновниками. Оба Байдена, впрочем, отрицают причастность к каким-либо правонарушениям.

С Андреем Деркачом в прошлом году встретился личный адвокат господина Трампа Руди Джулиани, намеревавшийся получить от украинского депутата информацию о Байденах, пишет WSJ. В четверг Джулиани заявил корреспонденту издания, что у Деркача не было никакой информации о Байдене «из первых рук», а всё, что он поведал, ему до этого рассказали другие источники.

Новые санкции, введённые в четверг, положительно оценили ряд критиков господина Трампа, убеждённых в том, что его администрация недостаточно агрессивно реагирует на информационные операции Кремля — включая, например, сенатора от Демократической партии Боба Менендеса, пишет обозреватель WSJ. Кроме того, такой шаг администрации станет ответом на заявления о том, что Трамп и его окружение сотрудничают с Кремлём, — однако он также противоречит позиции самого американского президента, который неоднократно заявлял, что Москва в американские выборы не вмешивалась, рассуждает журналист.

Несмотря на то что Трамп отвергал оценки американского разведсоообщества по поводу российского вмешательства, его администрация выступала в защиту своего курса по отношению к России, отмечая, что он является более жёстким, чем у предшественников Трампа, говорится в материале WSJ. В частности, администрация указывала на то, что она внесла в чёрный список ряд российских граждан и компаний, продолжает введение санкций против газопровода «Северный поток — 2», а также смогла заставить компанию «Русал» ввести в состав совета директоров американских граждан, отмечается в статье.

Как указали в американском Минфине, трое россиян, попавшие под введённые в четверг санкции, управляют криптовалютными счетами Агентства интернет-исследований, которые, по мнению американской стороны, эта компания использует для финансирования своих операций по всему миру. Одному из россиян также были в четверг предъявлены обвинения в мошенничестве в связи с участием в схеме по заведению банковских счетов с помощью похищенных у американских граждан персональных данных, пишет WSJ.