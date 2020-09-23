WP: в ЦРУ считают, что Россия, «по всей вероятности», пытается дискредитировать Байдена

В результате проведения анализа разведывательной информации ЦРУ пришло к выводу, что Владимир Путин, по всей вероятности, руководит операцией иностранного влияния, которую проводит Россия с целью вмешательства в американские президентские выборы против бывшего вице-президента Джо Байдена. Как пишет The Washington Post, об этом рассказали два источника, изучившие текст этого внутриведомственного «сверхсекретного» заключения.

Президент России Владимир Путин и его главные советники, «по всей вероятности, руководят» операцией иностранного влияния, которую проводит Россия с целью вмешательства в президентские выборы 2020 года против бывшего вице-президента Джо Байдена и к которой причастен известный украинский депутат, связанный с личным адвокатом президента Трампа Рудольфом Джулиани. Как пишет The Washington Post, к такому заключению пришло ЦРУ в результате проведения сверхсекретного анализа разведывательной информации, о чём рассказали два источника, изучившие текст этого заключения.

По словам источников, 31 августа в своём внутриведомственном строго засекреченном докладе под названием «Анализ разведывательных сводок ЦРУ» ЦРУ опубликовало результаты анализа действий России, направленных на вмешательство в выборы, которые должны состояться в ноябре. Аналитики ЦРУ сделали заключение при содействии Агентства национальной безопасности и ФБР, основываясь на нескольких десятках фрагментов информации, собранной из открытых, рассекреченных и засекреченных разведывательных источников. В заключении приведены результаты проведённого ЦРУ подробного анализа деятельности украинского депутата Андрея Деркача, распространявшего в США дискредитирующую информацию о Байдене через лоббистов, конгресс, СМИ и контакты с лицами, близкими к президенту.

По словам источников, в первой строке документа написано следующее: «Мы считаем, что президент Владимир Путин и большинство высокопоставленных российских чиновников осведомлены и, по всей вероятности, руководят операциями влияния России, направленными на дискредитацию бывшего вице-президента США, поддержку президента США и разжигание разногласий в обществе в преддверии выборов в США, которые состоятся в ноябре».

Управление директора Национальной разведки и Министерство финансов признали Деркача российским агентом, но о том, что ЦРУ, АНБ и ФБР полагают, что Путин, возможно, лично руководит кампанией, публично не сообщалось. Сам Деркач отрицает, что работал по поручению Москвы.

В докладе ЦРУ подробно описаны действия Деркача и говорится, что в рамках своей деятельности он распространял свою информацию, направленную против Байдена, через лоббистов, членов конгресса и американские СМИ. Хотя эта деятельность предполагает общение и взаимодействие Деркача с «видной» личностью, связанной с предвыборным штабом Трампа, в заключении этот человек не указан. Имя Джулиани, который уже несколько месяцев открыто взаимодействует с Деркачём, в докладе не названо.

Как отмечает издание, в ЦРУ, АНБ и ФБР от комментариев отказались, но ни в одном из трёх агентств не стали отрицать подробностей этого доклада. По их просьбе подробная информация о разведданных, использованных для проведения аналитической оценки, не разглашалась в целях защиты источников и методов сбора разведданных. В Белом доме от комментариев также отказались.

10 сентября, после требований со стороны законодателей-демократов, Министерство финансов включило Деркача в санкционный список, заявив, что на протяжении более чем 10 лет он был «активным российским агентом и поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами». 10 сентября Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что «Деркач и другие российские агенты используют манипуляции и обман, чтобы попытаться повлиять на выборы в США и в других странах мира». В Министерстве финансов заявили, что Деркач «вёл скрытую кампанию влияния, направленную на создание и распространение ложных и ничем не подтверждённых информационных сообщений о должностных лицах США в преддверии президентских выборов 2020 года», обнародовав отредактированные аудиозаписи и другую неподтверждённую информацию, которая затем была распространена в западных СМИ.

7 августа Управление директора Национальной разведки опубликовало заявление директора Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванина. В этом заявлении Деркач назван участником кампании, проводимой Россией с целью дискредитации Байдена путём «распространения заявлений о коррупции (в том числе путём обнародования просочившихся в прессу телефонных разговоров), с тем чтобы скомпрометировать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократическую партию».

На прошлой неделе директор ФБР Кристофер Рэй, выступая с показаниями на заседании комитета палаты представителей по национальной безопасности, сослался на заявление Эванина, не назвав Деркача по имени. Рэй сказал, что ФБР отслеживает «очень активные действия» России, направленные на то, чтобы «посеять раскол и разногласия, и я считаю, что разведывательное сообщество сделало это заключение достоянием общественности прежде всего для того, чтобы дискредитировать вице-президента Байдена».

Трамп ответил Рэю, заявив, что его беспокоит то, что директор ФБР не говорит о вмешательстве Китая. В Управлении директора Национальной разведки также сообщили, что в политический процесс США пытаются вмешаться Китай и Иран.

Как отмечает издание, Трамп также лично содействует распространению информации, компрометирующей Байдена, которую распространяет Деркач. 18 августа Трамп сделал перепост материала, опубликованного пользователем Twitter. Речь идёт о фрагменте аудиозаписи, предположительно сделанной в 2016 году, которую обнародовал Деркач в этом году и в которой Байден разговаривает с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. В аудиозаписях, обнародованных Деркачём, слышно как Байден увязывает гарантии предоставления кредита Украине с отставкой тогдашнего украинского генпрокурора Виктора Шокина, которого обвиняли в коррупции.

Джулиани, который встречался с Деркачём в Киеве в декабре прошлого года и в Нью-Йорке в этом году, заявляет, что в этих аудиозаписях Байден пытался защитить своего сына Хантера, который в то время входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma.

Джулиани признал, что Деркач предоставил ему материалы, когда Джулиани пытался найти доказательства противозаконных действий отца и сына Байденов. Признал он и утверждение о том, что украинское правительство вмешивалось в президентские выборы 2016 года, действуя на стороне демократов, в частности, предоставляя материалы, доказывающие коррупцию, в которой был замешан второй председатель предвыборного штаба Трампа в 2016 году Пол Манафорт. Позже Манафорт был осуждён за налоговые и банковские махинации, связанные с его работой на Украине. Деркач опубликовал некоторые из этих материалов на созданном им общедоступном сайте.

В июле в интервью изданию Politico Деркач рассказал, что передал пакеты материалов нескольким сенаторам и чиновникам Белого дома. По его словам, об этих материалах он уведомил сенаторов Рона Джонсона, республиканца от штата Висконсин, Чарльза Грассли, республиканца от штата Айова, и Линдси Грэма, республиканца от штата Южная Каролина. Джонсон, Грассли и Грэм отрицают, что получали информацию от Деркача. Республиканец от штата Калифорния Девин Нуньес отказался говорить, получал ли он их. В июле представители руководства Демократической партии написали Рэю письмо, требуя провести брифинг, поскольку опасались, что членов конгресса используют для сокрытия источников ложной информации и придания ей официального статуса в рамках операции иностранного вмешательства.

Сенатор-республиканец Рон Джонсон начал расследование в отношении Байдена и Burisma, результаты которого могут быть обнародованы уже на этой неделе. Несколько месяцев назад Госдепартамент предоставил Джонсону для его расследования информацию объёмом более 16 тыс. страниц, но передал эти документы конгрессу только в пятницу, после того как председатель комитета по иностранным делам палаты представителей, демократ от штата Нью-Йорк Элиот Энгель, направил запрос о предоставлении документов.

После встречи с Деркачём в декабре, проходившей в разгар процедуры импичмента в отношении Трампа, Джулиани написал на своей странице в Twitter, что в предоставлении Соединёнными Штатами помощи Украине могут возникнуть «серьёзные препятствия», если правительство Украины не развеет его опасения в отношении коррупции. Обвинения Джулиани и Деркача в адрес Байдена широко освещались телеканалом One America News, который направил корреспондента в Киев вместе с Джулиани. В феврале Джулиани взял интервью у Деркача, в котором Деркач заявил, что помощь США Украине была растрачена впустую.

В беседе с автором материала Элиот Энгель сказал, что не был удивлён, когда узнал, что некоторые представители разведывательного сообщества пришли к выводу, что Путин снова пытается напрямую помочь Трампу в проведении избирательной кампании, однако призвал администрацию обнародовать эти выводы.

«Больше всего вызывает негодование то, что администрация, по всей видимости, делает всё возможное, чтобы скрыть факты от конгресса и американского народа. Президент, похоже, пытается превратить всю исполнительную власть в рычаг своей кампании по переизбранию на второй срок, слишком политизируя внешнюю политику и разведку», — заявил Энгель.