Сноуден рассказал, как США победить вмешательство в выборы: стойкостью духа и трезвостью ума

Паника по поводу «вмешательства» иностранных держав в американские выборы только мешает гражданам США бороться с посягательствами из-за рубежа, заявил в интервью MSNBC разоблачитель Эдвард Сноуден, который по-прежнему остаётся в России. По словам Сноудена, лучший способ противодействия информационным атакам — это сохранять спокойствие и осмысливать получаемую информацию, ведь способов «взломать» логику пока не придумали.
Считаете ли вы, что заслуживаете помилования? И — как я уже вас спрашивал — что если в качестве одного из условий от вас потребуют под надзором сверху поработать на «своих», чтобы повысить защищённость наших компьютерных сетей от посягательств тех сторон, которые пытаются повлиять на ход наших выборов — включая, в том числе, и страну, в которой вы находитесь сейчас?
ЭДВАРД СНОУДЕН, раскрыл засекреченные материалы NSA в 2013 году:Знаете, никакого надзора за мной и тому подобных вещей и не понадобится: если США хотят, чтобы я на них поработал, потрудился в правительственных структурах, я готов и всегда был готов на это пойти. Как известно, я задолго до всего этого по собственной воле работал на американское правительство — именно так я и получил доступ к соответствующей информации и именно так мы все узнали о незаконной и противоречащей нашей конституции масштабной программе слежки за американцами и гражданами всех остальных стран мира. В общем, если страна позовёт, я приду к ней на помощь.
Что же касается вмешательства в выборы и всего прочего — это тема очень интересная, и её, как видно, сейчас в США обсуждают много. Как человек, который теперь очень хорошо знаком с Россией и системой дезинформации и прочими вещами, исходящими от российских государственных СМИ, скажу, что значение имеет и реакция со стороны США. Дезинформация будет всегда, и другие страны всегда будут пытаться вмешаться в наши выборы, но нужно смотреть, какова цель этого вмешательства. Если цель — разделить американцев на отдельные группы, усилить политическую раздроблённость и разобщённость нашего общества, то кипятиться всякий раз, когда кто-то выкладывает на Facebook, в Twitter или в каком-нибудь никому не нужном блоге какую-то чушь, приправленную многочисленными опечатками — это худший для нас вариант действий.
Такие вещи никуда не денутся — подобные посягательства будут совершаться и дальше, и реагировать на них надо, опираясь на силу и стойкость. Чтобы решить проблему дезинформации, нужно не паниковать из-за того, что она существует, а брать новости из надёжных источников и критически осмысливать всё, что слышишь. Логическое мышление «взломать» невозможно.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление представителя Датского энергетического агентства (ДЭА) Мортена Кристенсена о том, что регулятор не собирается отзывать разрешение по «Северному потоку — 2» из-за политики.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил на оперативном совещании с членами областного правительства о продлении режима повышенной готовности на территории региона по 5 октября включительно.
Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, который этим летом перешёл в московский ЦСКА, ответил на критику президента Грузии Саломе Зурабишвили, осудившей его за трансфер в российский клуб.
Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала заявление представителей Киева о переходе к обсуждению конкретных дат обмена пленными.
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что клуб обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой разобрать некоторые решения арбитра Сергея Карасёва в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон попросил главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта организовать ему поединок с соотечественником Дастином Порье, несмотря на то, что тот отказался от боя.
Компания Nord Stream 2, оператор «Северного потока — 2», подала в суд Дюссельдорфа обоснование своей апелляции на решение Федерального сетевого агентства ФРГ по отказу освободить газопровод от требований обновлённой Газовой директивы ЕС.
Генеральная прокуратура России направила дополнительный запрос о правовой помощи в компетентные органы юстиции Германии по делу Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства, поступившем в распоряжение RT.
Бывший арбитр Алексей Николаев прокомментировал эпизод с падением защитника «Спартака» Айртона в штрафной площади ЦСКА после контакта с игроком обороны армейцев Вадимом Карповым в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Материнский капитал в 2021 году проиндексируют на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда, ссылаясь на проект бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что руководство Белоруссии, которое «применяет насилие» в ходе протестов в стране, может быть привлечено к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге.