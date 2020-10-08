Business Insider поведал, о чём напомнила американцам муха на голове Пенса

Дебаты между вице-президентом США Майком Пенсом и претендующей на этот пост Камалой Харрис прошли так, как и должны проходить: преимущественно в вежливой форме и без особых событий, пишет Business Insider. Без Трампа на сцене эта дискуссия запомнилась главным образом мухой, усевшейся на голову Пенсу.

Дебаты между вице-президентом США Майком Пенсом и сенатором-демократом Камалой Харрис, претендующей на его пост, прошли так, как и должны проходить: преимущественно в вежливой форме и без особых событий, пишет Business Insider.



Самым заметным моментом дебатов стала муха, усевшаяся на голову Майку Пенсу, что породило бурную дискуссию в социальных сетях и среди экспертов на телевидении.



«Его глаз был красным, а на голове у него сидела муха», — прокомментировал случившееся ведущий CNN Андерсон Купер.



Через много лет, когда люди будут вспоминать президентские дебаты между Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом, скорее всего, первое, что им придёт в голову, — отказ нынешнего главы государства от возможности открыто осудить группы, отстаивающие превосходство белой расы.



А если кто-то вообще вспомнит о вице-президентских дебатах, которые состоялись в эту среду, то, скорее всего, у этих людей всплывёт в памяти муха на поразительно белых, идеально ухоженных волосах Пенса.



И это не обязательно плохо, поскольку это признак того, насколько спокойными были дебаты в среду по сравнению с политическим ужастиком, который произошёл между Байденом и Трампом на прошлой неделе. Тогда глава Белого дома постоянно перебивал своего оппонента и выступал с нападками личного характера в его адрес.



В этот раз его на сцене не было, и дебаты стали для американских избирателей возможностью получить информацию о позиции обеих сторон по основным вопросам.



«Американцы заслуживают вежливой дискуссии. Сейчас неспокойные времена, однако мы можем и будем вести диалог в уважительном ключе», — сказала модератор Сьюзан Пейдж в начале дебатов, задавая тон этому событию.



В дискуссии между Трампом и Байденом президент подверг критике кандидата от демократов за то, что у того есть сын, страдающий от злоупотребления психоактивными веществами, причём произошло это через несколько мгновений после того, как бывший вице-президент США рассказал о военной службе другого своего сына, умершего от рака.



Кроме того, крайне правые экстремистские группы восприняли позицию, выраженную Трампом в ходе этих дебатов, как одобрение со стороны главы государства.



Между тем в эту среду не было моментов, которые хотя бы немного приблизились к безобразию предыдущей дискуссии, отмечается в статье.



Харрис жёстко раскритиковала Пенса за ужасную работу администрации Трампа в борьбе с пандемией COVID-19, а вице-президент не сдержался и попытался представить свою оппонентку как сторонницу радикальной левой политики, что, как отмечает издание, на самом деле не так.



Нынешний американский президент, как пишет Business Insider, проиграл состоявшиеся в эту среду дебаты, хотя и не участвовал в них.



Примерно за 90 минут стране напоминали, на что походит американская политика, когда Трамп не в центре внимания. Она гораздо тише, гораздо содержательнее, и она явно с меньшей вероятностью будет провоцировать разногласия, которые уже довели американскую демократию до предела, подчёркивает издание.



«Относительно вежливое общение — это невысокая планка, и американские политики способны её преодолеть. Но Трамп исключает любую возможность разумных дебатов — и муха, усевшаяся на голову Пенсу, каким-то образом напомнила нам об этом», — подытоживает Business Insider.