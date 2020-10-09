Business Insider: Саша Барон Коэн отчитал Facebook за распространение лжи и конспирологии

Британский актёр Саша Барон Коэн выступил с осуждением социальных сетей, обвинив их в распространении дезинформации. Комедиант, известный по роли казахского журналиста Бората, особенно серьёзно прошёлся по Facebook. На его взгляд, компания не проверяет публикуемую на её платформе информацию и потворствует сторонникам теорий заговора в непростое для США время, передаёт Business Insider.

Актёр Саша Барон Коэн призвал положить конец распространению в социальных сетях теорий заговора, которые, по его словам, становятся особенно популярными во времена неопределённости. При этом в своей критике он уделил особое место Facebook, сообщает Business Insider.

Комедиант обрушился на компанию и её алгоритм, способствующий продвижению дезинформации в интернете. Он отчитал Facebook за отказ проверять факты политической рекламы и удалять вводящие в заблуждение сообщения.

«Дональд Трамп, который в среднем лжёт 23 раза в день и является величайшим в мире распространителем теорий заговоров о коронавирусе, сам заразился вирусом. Он обрёл верного союзника в лице Facebook — величайшей пропагандистской машины в истории. И всё это происходит в то время, когда американцы особенно уязвимы перед ложью и конспирологией. Эта триада вызвала вихрь заговорщицкого безумия», — написал Коэн в своей колонке для Time.

Изобличительные замечания Коэна прозвучали на фоне приближающихся президентских выборов в США и продолжающихся попыток социальных сетей бороться с дезинформацией. Facebook оказалась в центре внимания потому, что она предоставила свою платформу группе QAnon, поясняет издание.

Участники этой группы придерживаются «безосновательной ультраправой теории заговора», согласно которой президент Трамп тайно борется с группировкой торговцев людьми из «глубинного государства». Множество её сторонников находили пристанище на Facebook, но во вторник компания запретила QAnon на своей платформе, отмечает Business Insider.

Коэн не в первый раз проявляет себя непримиримым противником Facebook. В конце 2019 года актёр раскритиковал компанию и других гигантов Кремниевой долины за то, что, по его словам, им не удалось остановить распространение лжи и языка вражды.

В начале этого года актёр атаковал главу Facebook, обратив внимание на серию «пропитанных дезинформацией» политических рекламных роликов, которые компания позволила разместить на сайте. «Марк Цукерберг, история сурово осудит вас… при условии, что у нас останутся историки после того, как вы поможете уничтожить демократию», — написал Коэн в своём твите.