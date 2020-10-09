Hill: в США предотвратили похищение губернатора и «гражданскую войну»

ФБР сорвало похищение губернатора штата Мичиган Гретчен Уитмер. По версии следствия, в заговоре участвовали члены радикальной группы Wolverine Watchmen, которые якобы также планировали нападение на сотрудников правопорядка и местное законодательное собрание, чтобы «спровоцировать гражданскую войну», передаёт The Hill.

ФБР предотвратило попытку похищения губернатора штата Мичиган Гретчен Уитмер. Обвинения по этому делу были выдвинуты против членов народного ополчения Wolverine Watchmen («Стражи росомахи»), сообщает The Hill.

Генеральный прокурор штата Дана Нессел утверждает, что участники группы также пытались узнать адреса сотрудников полиции и устроить нападение на местное законодательное собрание. Конечной же их целью, по мнению чиновников, была попытка «спровоцировать гражданскую войну, ведущую к краху общества».

Среди прочего членам Wolverine Watchmen вменяется слежка за загородным домом губернатора, использование кодового языка и зашифрованных сообщений. Их также подозревают в установке под мостом взрывного устройства, которое в определённый момент должно было отвлечь внимание стражей правопорядка.

Всего в расследовании фигурирует 13 членов организации. Нессел охарактеризовала их как «экстремистов», которые пытались пополнить свои ряды, «воспользовавшись моментом гражданских беспорядков» в США.

«Наблюдается тревожный рост антиправительственной риторики и возрождение групп, исповедующих экстремистские идеологии, — сказала генпрокурор на пресс-конференции. — Это больше, чем просто политическое разногласие или страстное отстаивание идеи, миссия некоторых из этих групп — только создание хаоса и причинение вреда другим».

Непосредственно в заговоре с целью похищения губернатора Мичигана обвинили шестерых участников Wolverine Watchmen. Кроме того, по версии следствия, семеро других членов группы «обеспечивали материальную поддержку террористических актов и хранили огнестрельное оружие».

Согласно судебным документам, экстремисты намеревались завершить задуманное до ноябрьских выборов. Но расследование, в котором участвовали платные тайные информаторы и 200 сотрудников правоохранительных органов, проводивших обыски более чем в десятке городов, сорвало эти планы, заключает The Hill.