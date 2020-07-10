WSJ: Верховный суд США признал часть Оклахомы индейскими землями

Верховный суд США признал восточную часть штата Оклахома землёй коренных американцев, исполнив договорённость XIX века между индейскими племенами и федеральным правительством, передаёт The Wall Street Journal. Тем не менее эксперты утверждают, что решение может дестабилизировать судебную систему штата и создать неопределённость для налоговой системы и бизнеса.

Верховный суд США признал восточную часть Оклахомы индейской резервацией, сообщает The Wall Street Journal. При этом официальные лица и деловые круги штата с осторожностью реагируют на принятое в четверг решение, так как последствия для судебной и налоговой систем пока остаются неясны.

Причиной для рассмотрения дела стало оспаривание американскими индейцами приговоров, вынесенных им в судах штата Оклахома. Обвиняемые утверждали, что их, как жителей индейской резервации, можно судить только в федеральном суде.

В итоге за «знаковое признание прав коренных американцев» выступили пятеро судей Верховного суда, против — четверо. Как отмечает издание, судья Нил Горсач вынес решение, которое стало исполнением договоров XIX века, заключённых между США и народностью крики. При этом оно может привести к передаче почти половины территории штата Оклахома индейцам, в случае соблюдения аналогичных соглашений с соседними племенами чероки, чикасо, чокто и семинолы.

«Вынужденные покинуть земли своих предков в Джорджии и Алабаме, народ крики получил заверения в том, что их новые земли на западе всегда будут в безопасности. Конгресс с тех пор нарушил множество обещаний, данных племени. Но мы держим слово правительства», — заявил Горсач.

Судья также отметил, что в XX веке федеральное правительство прекратило кампанию по принуждению индейцев к ассимиляции, признав ценность культуры коренных народов. Горсач отметил, что надеется, что в новых правовых рамках возобладают уважение и сотрудничество.

«Со временем Оклахома и проживающие в штате племена доказали, что могут успешно работать вместе как партнёры. Мы будем продолжать нашу работу с уверенностью в том, что вместе мы добьёмся большего, чем кто-либо из нас мог бы сделать в одиночку», — сказано в заявлении Верховного суда.

Тем не менее четверо судей не согласились с таким решением, сочтя, что признание территорий резервацией индейцев нарушит деятельность правительства Оклахомы.

Судья Джон Робертс утверждает, что все обещания со стороны США были аннулированы в 1860-х годах. Так, пять племён, державших около 8 тыс. рабов, подписали договоры о союзе с Конфедерацией и предоставили силы для борьбы с силами Севера. После победы последних конгресс США стал сокращать территорию племён и полностью отменил их суверенитет, что отменяет заключённые ранее соглашения.

«Предоставив гражданство членам племени и предоставив им право голоса при формировании штата, конгресс включил их в новое политическое сообщество», — заявил Робертс.

При этом эксперты разделились в оценке решения, опасаясь его последствий. Так, одним из важнейших изменений станет то, что федеральное правительство, а не штат, теперь будет обладать юрисдикцией для расследования преступлений, в которых подозреваются жители резервации. Кроме того, могут быть пересмотрены сотни ранее вынесенных приговоров.

Вместе с тем остаётся неясно, как постановление повлияет на другие вопросы, начиная от владения собственностью и заканчивая лицензированием коммерческой деятельности, пишет WSJ.

Более того, эксперты утверждают: так как штатам не разрешается взимать налоги с индейцев, проживающих в резервациях, государству и племени, скорее всего, придётся вести переговоры по налоговым вопросам, а налоговые поступления в бюджет, скорее всего, сократятся.