MSNBC рассказал, почему в крупнейшей индейской резервации в США самый высокий уровень заражения COVID-19

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«Снова дали себя облапошить» — обозреватель Marianne оценил «успехи» Парижа в соглашении с Берлином по экономике Marianne
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В Крыму сообщили о планах по очередному смягчению ограничений
Глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что в регионе «с 15 июня планируется очередной этап послаблений».
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Президент ЦСКА заявил, что баскетболист команды Хайнс покинет клуб
Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин подтвердил информацию, что капитан армейцев Кайл Хайнс покинет команду.
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В Италии за сутки скончались 87 человек с коронавирусом
В Италии за сутки скончались 87 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Россиянин Дубов вышел в финал шахматного онлайн-турнира Lindores Abbey Rapid Challenge
Российский гроссмейстер Даниил Дубов вышел в финал турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge, который проходит в онлайн-режиме.
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Аршавин: когда мной интересовалась «Барселона», «Зенит» ответил им, что обменяет меня только на Месси
Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил о своём несостоявшемся переходе в испанскую «Барселону» в 2008 году.
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Голикова рассказала о зарегистрированных в России тестах на COVID-19
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о зарегистрированных в России тест-системах на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Путин объявил 24 июня выходным днём
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому 24 июня в России будет нерабочим днём. Соответствующий документ размещён пресс-службой Кремля.
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СМИ: Финал Лиги чемпионов будет перенесён из Стамбула
Финальный матч нынешнего розыгрыша футбольной Лиги чемпионов будет перенесён из Стамбула из-за ситуации с коронавирусом в Турции.
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В Петербурге разработали новую тест-систему для выявления коронавируса
Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработал тест-систему, выявляющую РНК коронавируса.
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В ГКБ имени Демихова рассказали о работе по борьбе с COVID-19
Заведующая многопрофильным отделением ГКБ имени Демихова Елена Алгиян рассказала о работе по борьбе с COVID-19.
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Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко запускает детский онлайн-клуб
Московский музыкальный академический театр имени Станиславского и Немировича-Данченко запускает детский онлайн-клуб.
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Синоптик рассказал, когда в Москву придёт устойчивое лето
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву придёт устойчивое лето.
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МСП Банк рассказал о льготных кредитах под 2% годовых для возобновления деятельности
С понедельника, 1 июня, МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начнёт предоставлять льготные кредиты под 2% годовых для возобновления деятельности малых и средних компаний, пострадавших из-за ситуации с коронавирусом.
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Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Севастополе
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Севастополе. В субботу ожидается гроза и сильный ветер.
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МИД России призвал США расследовать убийство афроамериканца Флойда
МИД России призывает США тщательно расследовать убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
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В Ставропольском крае рассказали о подготовке к параду Победы
Подготовкой к параду Победы в Ставропольском крае займётся рабочая группа, созданная по поручению губернатора Владимира Владимирова.
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Тюменских одиннадцатиклассников призвали провести выпускные вечера онлайн
Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер призвал одиннадцатиклассников провести выпускные вечера в онлайн-формате.
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Перенесён фестиваль «Калининград Сити Джаз»
Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» перенесли на 28—30 августа.
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Фитнес-тренер рассказала, как вернуть форму после режима самоизоляции
Фитнес-тренер, диетолог Надежда Сенькова рассказала, как вернуть форму после режима самоизоляции.
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В метро Нижнего Новгорода пройдёт акция «Дети говорят»
В метрополитене Нижнего Новгорода пройдёт акция «Дети говорят». Она запланирована на 1 июня.
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Аршавин объяснил свою знаменитую фразу после поражения от Греции на Евро-2012
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин объяснил свою известную фразу «Ваши ожидания — ваши проблемы», которую он произнёс после поражения от национальной команды Греции (0:1) на чемпионате Европы 2012 года.
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Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания снижается, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.
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Глушаков высказался о слухах об уходе из «Ахмата» по окончании сезона
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал слухи о своём возможном уходе из клуба по окончании сезона.
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В Британии за сутки скончались 324 человека с коронавирусом
В Великобритании за сутки скончались 324 человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Голикова: доля бессимптомных пациентов с коронавирусом выросла
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что доля бессимптомных пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией в стране увеличилась в 2,6 раза.
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В Ингушетии продлили режим самоизоляции
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов продлил до 7 июня режим самоизоляции в регионе. Об этом заявили в пресс-службе руководителя республики.
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Глава UFC назвал лучшего бойца в истории
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс является величайшим бойцом в истории.
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Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусом в России
Вице-премьер Татьяна Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
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Правительство выделило 600 млн рублей на поддержку россиян за рубежом
Правительство России выделило 600 млн рублей на оказание социальной поддержки российским гражданам, которые находятся за рубежом из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.
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Российский боец Кунченко покинул UFC
Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанного стиля Алексея Кунченко, заявил, что спортсмен не останется в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
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Из нового КоАП убрали увеличенные штрафы за превышение скорости
Минюст России опубликовал для «повторного публичного обсуждения» проект нового Кодекса об административной ответственности, согласно которому наказания и сроки давности привлечения к административной ответственности увеличиваться не будут.
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Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизму
Российский лидер Владимир Путин утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в России до 2025 года.
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Минюст предложил ввести штрафы для подростков в новом КоАП
Министерство юстиции России в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предложило установить особенности привлечения к административной ответственности несовершеннолетних, в том числе назначать штрафы, если у подростка есть доход.
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Вернблум признался, что был напуган, когда переходил в ЦСКА
Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум, который ныне выступает за греческий ПАОК, поделился воспоминаниями о трансфере в российский клуб.
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Москвичи смогут найти цифровой пропуск по номеру телефона
Москвичи с помощью нового сервиса на портале мэра смогут найти цифровой пропуск по номеру телефона, сервис позволяет увидеть список своих пропусков, проверить, являются ли они действующими, и при необходимости внести изменения.
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Широков рассказал о конфликте с экс-тренером «Спартака» Якином
Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Роман Широков рассказал о конфликте с бывшим главным тренером красно-белых Муратом Якином.
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В российском блоке «Фрегат» на космодроме Куру выявили утечку
В российском разгонном блоке «Фрегат», который находится на хранении на космодроме Куру во Французской Гвиане, зафиксировали утечку токсичных паров окислителя.
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Опубликовано расписание группового этапа турнира по CS:GO с участием Шубенкова и Нагорного
Стало известно расписание группового этапа Турнира звёзд российского спорта по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.
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В Москве сообщили о снижении числа госпитализируемых с коронавирусом
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что число госпитализируемых с коронавирусной инфекцией в столице снизилось.
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Парижский Лувр планируют открыть 6 июля
Парижский Лувр планируют открыть 6 июля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте музея.
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Футболист сборной России рассказал о ситуации с коронавирусом в Турции
Защитник турецкого «Антальяспора» и сборной России по футболу Фёдор Кудряшов рассказал о ситуации с коронавирусом в Турции.
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В Белоруссии заявили об отсутствии долгов за импорт газа
Белоруссия не имеет задолженности за импортируемый природный газ. Об этом заявили в пресс-службе белорусского Минэнерго.
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Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога за 2019 год самозанятым, возврат будет автоматическим — без представления документов.
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Аршавин: не жалею, что не перешёл в «Спартак»
Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что не жалеет, что ему не удалось перейти в московский «Спартак».
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Полиция начала проверку из-за осквернения Вечного огня в Одинцове
Сотрудники полиции организовали проверку по факту публикаций в социальных сетях фотографий, на которых неизвестный поставил ведро на Вечном огне в подмосковном Одинцове.
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Футболист Кудряшов сравнил Россию и Турцию
Защитник турецкого «Антальяспора» и сборной России по футболу Фёдор Кудряшов сравнил Россию и Турцию.
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В Подмосковье планируют с 3 июня открыть парикмахерские
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что в регионе планируют с 3 июня разрешить работу парикмахерских.
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Глава ОКР включён в новый состав комиссии по олимпийской программе МОК
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков вошёл в новый состав комиссии по олимпийской программе Международного олимпийского комитета (МОК).
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В Москве провели более 50 тысяч бесплатных консультаций для предпринимателей с начала года
В Москве провели более 50 тыс. бесплатных консультаций для предпринимателей с начала 2020 года.
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Турецкий отельер оценил ситуацию с российскими туристами
Турецкий отельер Кемаль Кахья оценил ситуацию с российскими туристами.