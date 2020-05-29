MSNBC рассказал, почему в крупнейшей индейской резервации в США самый высокий уровень заражения COVID-19

Нью-Йорк, возможно, и эпицентр коронавирусного кризиса, но именно в Навахо-нейшн, крупнейшей индейской резервации в стране, зафиксирован самый высокий уровень заражения. Если брать данные от общей численности населения, то тест на COVID-19 каждого 42-го жителя Навахо-нейшн дал положительный результат. Для сравнения, в штате Нью-Йорк заболевание выявлено у каждого 54-го.

Корреспондент MSNBC Вон Хильярд находится сейчас в Аризоне, в округе Навахо, к югу от границы со штатом Юта. Он сообщит нам детали этой важной истории.

Вон, рад вас видеть. Расскажите нам об этом поподробнее. Есть ли какое-то объяснение, почему был зафиксирован столь высокий уровень заражения?

ВОН ХИЛЬЯРД, корреспондент MSNBC: Конечно, Эймен. Чтобы у вас сформировалось представление о происходящем, скажу: речь идёт о Навахо-нейшн, о территории, которая по своим размерам больше 10 американских штатов. Здесь проживает около 160 тысяч человек. На этой обширной территории обитают индейцы навахо.

И возвращаясь к вашему вопросу: почему здесь уровень заражения настолько высок? Когда вы посещаете здешние общины… А мы покажем вам одно конкретное место — Чинли. Так вот в Чинли всего один продуктовый магазин. А живёт здесь около 5 тысяч человек, которые в большинстве своём обитают неподалёку от центральной зоны этого городка. А затем при более подробном рассмотрении становится ясно, что люди приезжают в город и закупаются в одном продуктовом магазине.

Здесь также сильно распространено проживание целыми семьями, когда несколько поколений живут в одном доме. Я обсудил этот вопрос с Чериш Редхаус. Она мне сказала: «Ближайший Walmart в двух часах езды от того места, где мы живём».

Ещё одна проблема — доступность воды.

Навахо говорят о том, что от 40 до 80 процентов живущих на этой племенной территории не имеют доступа к водопроводной воде. Несмотря на многолетние просьбы и обращения в Вашингтон за помощью, ситуация не изменилась ни в плане купания и мытья рук, ни в плане обычного потребления. На территории данного племени — это проблема.

Я уже рассказывал вам о Чериш Редхаус и хотел бы вам её представить. Она родилась неподалёку от Чинли и выросла здесь. Уже на протяжении года она работает административным координатором в Центре по вопросам здравоохранения американских индейцев при Университете Джонса Хопкинса. Она предпринимает усилия, чтобы облегчить жизнь обитателям этой обширной территории.

Я хотел бы показать вам… Мы вчера встретились с ней, когда она занималась доставкой и навещала женщину, которая была водителем её школьного автобуса.

Здесь людей всё ещё призывают соблюдать комендантский час и на выходных самоизоляцию. Я хотел бы, чтобы вы послушали разговор Чериш с бывшим водителем её школьного автобуса.

ЧЕРИШ РЕДХАУС, координатор Центра по вопросам здравоохранения американских индейцев при Университете Джонса Хопкинса: Она заботилась обо мне, когда я была маленькой. И вот мы прошли полный круг, и теперь мы можем помогать друг другу… Он (муж. — ИноТВ) занялся строительством, а я занялась доставкой. У нас двое детей, которые наблюдают за всем происходящим. И наступит время, когда они будут рассказывать своим детям о прожитой жизни, и скажут: «Мои родители в то время помогали всем, кто жил в нашей окрестности. Они оказывали помощь и проявляли участие». Они будут знать, для чего мы делаем то, что делаем.

ВОН ХИЛЬЯРД: Эймен, Чериш и остальные местные жители скажут: «Знаете, мы несгибаемые люди. Мы сильное население. Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы позаботиться о наших семьях и наших общинах.

Дата выхода в эфир 27 мая 2020 года.