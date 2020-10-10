Hill: в США официально отменили вторые дебаты между Трампом и Байденом

Популярное
-
ABC News: прогноз главного инфекциониста США — коронавирус убьёт от 300 до 400 тысяч американцев ABC News
-
Politico: Трамп заявил о необходимости вывести войска из Афганистана к Рождеству Politico
-
Sky News: Великобритания поддержит Францию и Германию в намерении наказать Россию за «отравление» Навального Sky News
-
Fox News: американские СМИ «разгневаны», ведь Трамп жив и выписался из госпиталя Fox News
-
CBS: Россия, Китай и белые расисты — в США назвали «главные угрозы» для Америки CBS NEWS
-
MSNBC: Россия пообещала США не вмешиваться в выборы — а Белый дом поверил ей на слово MSNBC
-
SvD: Европу накрыла вторая волна коронавируса — но и там нашлись свои счастливчики Svenska Dagbladet
-
Welt: карантин в Германии обязателен для всех — но не для депутатов бундестага Welt (TV)
INFOX.SG
-
Москва и Минск ведут «активные переговоры» о поставках нефти и газа
Россия и Белоруссия активно обсуждают объёмы поставок нефти и газа, а также цены на них. Об этом в эфире «Россия 24» рассказал министр энергетики России Александр Новак.
-
Худобин заявил, что счастлив подписать новый контракт с «Далласом»
Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал подписание нового контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Боец UFC Уланбеков рассказал, какое напутствие ему дал Нурмагомедов перед боем с Силвой
Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков рассказал о совете чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова перед его дебютным боем в UFC с Бруно Силвой.
-
В Бишкеке оценили ущерб от беспорядков в более $200 тысяч
Ущерб от беспорядков в Бишкеке предварительно оценивается в $213 тыс., сообщили в мэрии города.
-
Уланбеков рассказал, с кем бы хотел сразиться в UFC
Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков рассказал, с кем бы он хотел провести поединок под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
-
Агент Худобина рассказал о реакции голкипера на переподписание контракта с «Далласом»
Кент Хьюз, агент российского вратаря «Даллас Старз» Антона Худобина, рассказал о реакции своего клиента на подписание нового контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Раненный в Карабахе российский военкор Котенок вышел из комы
Российский блогер, военкор Юрий Котенок, раненный при обстреле города Шуши в Нагорном Карабахе, вышел из комы и отключён от аппарата ИВЛ, сообщили в ереванском медицинском центре «Эребуни».
-
Мамедов сообщил, что ЧЕ по фехтованию 2020 года в Минске отменён
Вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) и главный тренер национальной команды Ильгар Мамедов заявил, что чемпионат Европы 2020 года в Минске отменён.
-
В Хабаровске сообщили о задержаниях на акции в поддержку Фургала
В администрации Хабаровска сообщили о задержаниях на несанкционированной акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
-
Под Рязанью потушили пожары в попавших в зону ЧП населённых пунктах
В Рязанской области полностью ликвидировали пожары в населённых пунктах, попавших в зону поражения от взрывов на складе боеприпасов, сообщили в МЧС России.
-
Итальянские СМИ сообщили, что Мозес прошёл медобследование для «Спартака»
Полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес прошёл медобследование в Риме перед переходом в московский футбольный клуб «Спартак».
-
В МИД Турции прокомментировали договорённость Армении и Азербайджана
В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе «не заменит решения проблемы» в регионе.
-
В Москве за сутки госпитализировали 1047 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1047 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы.
-
В сборной России по футболу выразили соболезнования в связи со смертью Кулькова
В сборной России по футболу отреагировали на смерть бывшего игрока национальной команды и московского «Спартака» Василия Кулькова.
-
Федун отреагировал на смерть экс-футболиста «Спартака» Кулькова
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал новость о смерти бывшего игрока команды Василия Кулькова.
-
СМИ: Джикия сдал отрицательный тест на COVID-19, но не вернётся в сборную России
Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия получил отрицательный результат теста на коронавирус, но всё равно не вернётся в расположение национальной команды на текущем сборе.
-
В Ереване сообщили об ударе по армянскому населённому пункту
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил об ударе ВС Азербайджана по населённым пунктам недалеко от Капана.
-
В Крыму выявили 157 случаев коронавируса за сутки
В Крыму коронавирус выявили ещё у 157 человек. Этот суточный показатель стал рекордным для региона с начала пандемии.
-
Умер экс-футболист «Спартака» и сборной России Кульков
Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России по футболу Василий Кульков скончался в возрасте 54 лет.
-
В Крыму обезвредили 100-килограммовую авиабомбу времён Второй мировой
На специальном полигоне в Крыму обезвредили 100-килограммовую фугасную авиабомбу времён Второй мировой войны, обнаруженную в селе Первомайское Кировского района.
-
Фернандес изолирован от остальных игроков сборной России из-за подозрения на COVID-19
Тест защитника ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандеса на коронавирус дал сомнительный результат.
-
Дебютант UFC вспомнил методики тренировок отца Нурмагомедова
Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков, который в ближайшее время дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в поединке с Бруно Силвой, рассказал о методиках тренировок Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
-
В России проведено более 50 млн тестов на коронавирус
В России проведено более 50,3 млн тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 648 тыс. — за последние сутки. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
-
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу
В Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня в 12:00 по местному времени (11:00 мск), о чём ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.
-
Боец Уланбеков — о лагере Нурмагомедова в ОАЭ: приезжаем как к себе домой
Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков рассказал о тренировочном лагере команды чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в ОАЭ.
-
Дело об убийстве учредителя «Черновика» в 2011 году передано в суд
Следственный комитет передал в суд уголовное дело об убийстве учредителя газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова в Махачкале в 2011 году.
-
Аршавин: Черчесов на год опоздал с приглашением Сафонова в сборную России
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин отреагировал на вызов вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в национальную команду.
-
В России за сутки от коронавируса вылечился 6781 человек
В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечился ещё 6781 пациент. Всего за время пандемии выписаны 1 016 202 человека.
-
За сутки в России умерли 197 пациентов с коронавирусом
В России за сутки скончались 197 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 22 454.
-
В России за сутки выявили 12 846 случаев коронавируса
В России за сутки зафиксировано 12 846 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, это максимум с начала пандемии. Всего в стране за время эпидемии выявили 1 285 084 случая заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
-
СМИ: «Сочи» интересуется футболистом румынского футбольного клуба
Футбольный клуб «Сочи» заинтересован в приобретении хорватского нападающего румынского «Ботошани» Марко Дуганджича.
-
МО Армении опровергло сообщение об обстреле города в Карабахе с армянской стороны
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг сообщение из Азербайджана об обстреле армянской стороной города Гадрута в Нагорном Карабахе.
-
«Вашингтон» в ближайшее время начнёт переговоры с Овечкиным о новом контракте
Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» намерено в ближайшее время провести переговоры о продлении контракта с российским нападающим и капитаном команды Александром Овечкиным.
-
На Украине за сутки выявили 5728 случаев коронавируса
На Украине за сутки выявили 5728 новых заболевших коронавирусной инфекцией. При этом скончались ещё 108 пациентов с COVID-19, что стало новым суточным антирекордом в стране.
-
Джеймс вышел на первое место в истории НБА по числу матчей в плей-офф
Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на первое место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству проведённых матчей в плей-офф.
-
Австрия приветствует договорённость Армении и Азербайджана
Министерство иностранных дел Австрии поприветствовало договорённость Армении и Азербайджана о прекращении огня в гуманитарных целях. Вена выразила надежду на то, что переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ начнутся быстро.
-
СМИ: Экс-футболист «Оренбурга» Шахов перейдёт в «Тамбов»
Защитник Евгений Шахов, ранее выступающий за «Оренбург» станет игроком футбольного клуба «Тамбов».
-
Чимаев заявил, что экс-чемпион UFC Уайдман отказался от боя с ним
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе американец Крис Уайдман отказался от поединка с ним.
-
В Москве за сутки выписаны 1306 лечившихся от коронавируса пациентов
За сутки ещё 1306 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 260 тыс.
-
Джеймс стал вторым игроком в истории НБА, набравшим 1500 очков в финальных сериях
Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал вторым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которому удалось набрать 1500 очков в финальных сериях.
-
Названы возможные причины разлива топлива в Красноярском крае
Неправильная транспортировка горюче-смазочных материалов и значительный износ транспортного контейнера могли стать причинами разлива дизельного топлива в реку Ангару в Кежемском районе Красноярского края, сообщила региональная прокуратура.
-
Футболист МЮ Рашфорд стал кавалером Ордена Британской империи
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Маркус Рашфорд стал кавалером Ордена Британской империи.
-
В Минздраве рассказали о состоянии истощённой девочки из Карпинска
Состояние истощённой шестимесячной девочки, которую нашли в Карпинске, стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
-
Валентина Шевченко анонсировала свой бой на UFC 255
Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата в наилегчайшем весе Валентина Шевченко анонсировала свой поединок на турнире UFC 255.
-
Глава МИД Армении прокомментировал договорённости по Карабаху в Москве
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал главными задачами по итогам достигнутых в Москве договорённостей решение гуманитарных проблем и закрепление механизмов прекращения огня в Нагорном Карабахе.
-
В UFC посвятили пост Нурмагомедову в соцсетях, на который он отреагировал
В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) опубликовали пост, посвящённый действующему обладателю титула организации в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.
-
Суарес: думаю, в «Барселоне» меня хотели убрать от Месси
Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес высказался о своём уходе из каталонской «Барселоны».
-
Эксперты объяснили низкую степень распространения коронавируса в Китае
Эксперты в беседе с РБК прокомментировали низкую степень распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае.
-
«Майами» сократил отставание в финальной серии НБА с «Лейкерс», Батлер оформил трипл-дабл
«Майами Хит» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
-
Гинцбург советует носить маску три недели после прививки от COVID-19
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал носить медицинскую маску в течение трёх недель с момента введения второго компонента вакцины от коронавируса.