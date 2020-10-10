Hill: в США официально отменили вторые дебаты между Трампом и Байденом

Комиссия по президентским дебатам США официально отменила вторые дебаты между главой Белого дома Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом, которые были запланированы на 15 октября, пишет The Hill.

Комиссия приняла это решение после того, как оба кандидата на фоне разногласий по поводу условий дискуссии дали понять, что планируют в этот день участвовать в других мероприятиях.

«Теперь очевидно, что 15 октября дебатов не будет, и Комиссия по президентским дебатам переключит своё внимание на подготовку к финальным президентским дебатам, запланированным на 22 октября», — сообщили в комиссии.

Это объявление ставит точку в спекуляциях на тему того, что данное событие может пройти на следующей неделе в видоизменённом формате. Ранее Дональд Трамп отверг планы комиссии провести дебаты виртуально из-за опасений, возникших в связи с тем, что американский лидер недавно сдал положительный тест на COVID-19.

Предвыборный штаб Байдена изначально обещал не отказываться от дебатов 15 октября, но в четверг стало ясно, что Трамп не намерен участвовать в виртуальной дискуссии. И кандидат от демократов, вместо этого, запланировал участие в мероприятии, организованном в штате Пенсильвания телеканалом ABC News.

Предвыборный штаб Трампа, в свою очередь, настаивал на том, что дебаты, намеченные на следующую неделю, должны пройти в очном формате, как первоначально планировалось. Однако организаторы приняли в расчёт диагноз, поставленный главе Белого дома на прошлой неделе, а также отсутствие доказательств того, что ему удалось окончательно побороть болезнь, и выразили сомнения по поводу подобного варианта.

Комиссия заявила, что дебаты, намеченные на 22 октября, все ещё планируется провести в Университете Белмонт в штате Теннеси при условии соблюдения всех требований безопасности и в соответствии с рекомендациями по профилактике коронавируса, говорится в статье.