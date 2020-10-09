MSNBC: Трамп призвал генпрокурора США выдвинуть обвинения против Обамы и Байдена

Глава Белого дома призывает предъявить обвинения своему предшественнику Бараку Обаме и своему сопернику на выборах Джо Байдену, передаёт MSNBC. Трамп считает, что они организовали слежку за его избирательным штабом в 2016 году. По словам юриста Нила Катьяла, вмешательство в правосудие — недостойное поведение для президента США.

Нил, начнём с того, что только что сказал президент. По-видимому, он ожидает октябрьского сюрприза от (генпрокурора США. — ИноТВ) Уильяма Барра…



НИЛ КАТЬЯЛ, бывший и. о. генерального солиситора США: Да, это последняя соломинка, за которую хватается отчаявшийся и терпящий поражение человек. Напомню, что Министерство юстиции на протяжении десятилетий было жемчужиной нашей демократии, защита законности была политически непредвзята.



Знаете, я видел это своими глазами. Даже когда при администрации Клинтона один из людей (обвинителя по делу об импичменте Билла Клинтона. — ИноТВ) Кена Старра сделал кое-что ужасно неправильное, мы не стали преследовать его по всей строгости — мы размышляли об этом, но не стали этого делать. Потому что мы подумали: «Надо быть беспристрастным, не использовать прокурорские полномочия для мести».



Итак, президенты не вмешиваются в уголовное преследование. А теперь вот этот президент призывает предъявить обвинения своему предшественнику Обаме и Джо Байдену, своему главному сопернику на выборах, до которых остаётся всего 26 дней!



И среди заявлений Трампа, которые вы не показывали в эти сутки, было заявление о том, что генпрокурор Барр войдёт в историю либо как величайший генпрокурор, либо — если не выдвинет эти обвинения — как «очень грустная историческая ситуация».



Президенты так себя не ведут. По крайней мере, президенты США. Не знаю насчёт России, президентов России или чего-то в этом роде…



Последнее, что я скажу на этот счёт: у Трампа было больше попыток, чем у кого-либо, Лоренс. Для него всю эту историю Обамы и Байдена исследовал (бывший генпрокурор. — ИноТВ) Джефф Сешнс, генеральный инспектор, комитет палаты представителей по разведке, комитет сената по разведке, федеральный прокурор из Коннектикута Джон Дарем. И после всего этого у Дональда Трампа руки так же пусты, как и у любого студента, когда-либо ходившего в «Университет Трампа».



Разве президент не ожидает, что расследование Дарема под надзором Уильяма Барра вот-вот раскроет какую-то информацию для него?



НИЛ КАТЬЯЛ: Да, он же в отчаянном положении и надеется. Знаете, он никогда не перестаёт надеяться. Но в действительности несколько расследований показали, что ничего не было. На самом деле, заместитель самого Дарема, Нора Даннехи, очень уважаемый прокурор, профессиональный прокурор, в прошлом месяце подала в отставку. По сути, как сообщает Hartford Courant, она сказала, что было политическое вмешательство в это расследование, что Белый дом пытался надавить на Минюст, чтобы как-то запятнать Джо Байдена.



Дата выхода в эфир 08 октября 2020 года.