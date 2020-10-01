Клинтон: Трамп — явная и непосредственная угроза национальной безопасности США

Не могли бы вы мне поподробнее ответить на вопросы по теме национальной безопасности? Дело в том, что комитет Рона Джонсона в сенате занимается распространением того, что даже люди президента Трампа в разведке (США. — ИноТВ) называют «российской дезинформацией» о его текущем оппоненте Джо Байдене.

Также из серии новых книг, которые впервые были представлены на шоу Рейчел (Мэддоу. — ИноТВ), нам известно следующее. Во-первых, в рамках расследования Мюллера контрразведка никогда не проводила разработку президента Трампа.

Питер Строк вчера заявил, что из-за истории с налогами президент Трамп сейчас представляет собой угрозу для контрразведки. И мне интересно, какую, на ваш взгляд, угрозу для национальной безопасности нашей страны представляет в настоящий момент президент Трамп, а также все его долги и незавершённые расследования?

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, бывший госсекретарь США: Николь, благодарю вас за этот вопрос и за то, что постоянно поднимаете его в рамках вашего шоу. Ведь если принять во внимание ваш опыт, вам прекрасно известно, что Дональд Трамп — явная и непосредственная угроза для национальной безопасности нашей страны.

Он неоднократно демонстрировал, что более всего предан отнюдь не Соединённым Штатам Америки. Он необычным, а некоторые даже могут сказать «уникальным», образом смотрит на Россию и Путина. Он охотно игнорировал свои собственные разведслужбы — ФБР и остальные, которые задавали законные вопросы об этих отношениях.

Один из вопросов, которые, как я надеюсь, либо Крис Уоллес, либо Джо Байден сегодня ему зададут: кому вы должны этот 421 миллион долларов?

ВЕДУЩИЕ: (одновременно) Да.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН: Николь, если собрать воедино кусочки этой головоломки, то мне кажется очень ясным то, что российские деньги направлялись через Deutsche Bank, что российские деньги использовались как гарантия для продолжения кредитования президента Трампа и его организации, несмотря на его ужасную финансовую историю.

А теперь нам известно об этом гораздо больше из-за вскрывшейся информации о налогах. Так кому же вы должны эти деньги? Нам известно, что для Дональда Трампа самая важная вещь — это деньги. Похоже, это его путеводная звезда.

Не является ли это отчасти причиной того, что вы регулярно проводили с Владимиром Путиным беседы, содержание которых не раскрывалось?

Не является ли это отчасти причиной того, что вы помогали ему в подрывной деятельности в отношении ЕС, НАТО, а также наших друзей и альянсов?

Если мы не примем эту угрозу всерьёз, а я надеюсь, что американский народ всё же это сделает, ведь речь идёт не о каком-то предмете внешнеполитической роскоши, а о необходимости поступить правильно… И я надеюсь, что СМИ будут придерживаться этой линии. Ведь опасность, которую он представляет, будет оставаться до тех пор, пока он не покинет этот пост.

Ещё в 2016 году у меня этот вопрос постоянно вызывал беспокойство. И он до сих пор продолжает меня тревожить. Как и тот факт, что никогда не было ни расследования со стороны контрразведки, ни расследования касательно происхождения этих денег. И это два дополнительных больших кусочка головоломки, которую ещё предстоит полностью разгадать. У нас достаточно информации, чтобы разобрать её очертания. И они очень устрашающи.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2020 года.